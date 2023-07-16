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Agatha Christie romanlarına ilham veren ada ve otel satışa çıktı

İngiltere'de ünlü yazar Agatha Christie'nin en az iki romanına ilham veren ada ve üzerindeki otel satışa çıktı.

16 Temmuz 2023 | 11:37
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Agatha Christie romanlarına ilham veren ada ve otel satışa çıktı

Agatha Christie'nin iki romanına ilham kaynağı olduğuna inanılan Devon kıyılarındaki bir ada satışa çıkarıldı. Üzerinde Art Deco bir otel, sahil evi, bar, helikopter pisti bulunan 21 dönümlük ada için 15 milyon sterlinin üzerinde bir teklif isteniyor.

 

1
BURGH ADASI

BURGH ADASI

Adadaki Burgh Island Hotel iki restoranı, saunası ve bilardo salonuyla 1930'ların ikonik beyaz binalarından biri.
2
BURGH ADASI

BURGH ADASI

Knight Frank sözcüsü, "Özel ada Birleşik Krallık'ta benzersizdir. Tamamen restore edilmiş olan otel, Avrupa'da Art Deco mimarisinin en güzel örneklerinden biri" diyor.
3
BURGH ADASI

BURGH ADASI

Otelin, Agatha Christie'nin Evil Under the Sun (Ölüm oyunu) ve And Then There Were None (On Kişiydiler - On Küçük Zenci) romanlarına ilham vediği belirtiliyor.
4
BURGH ADASI

BURGH ADASI

Otel, ünlü yazarın favorileri arasındaydı ve odalardan birine onun adı verilmişti.
5
BURGH ADASI

BURGH ADASI

Otel geçmişte Winston Churchill ve General Dwight Eisenhower'ı çeşili zamanlarda ağırlamış.
6
GELGİT ADASI

GELGİT ADASI

Burgh Adası anakaradan 250 metre uzaklıkta yer almakta. Gelgit sırasında adaya kumların üzerinden yürüyerek gidilebiliyor. Normal zamanda ulaşım deniz araçları ve helikopterle sağlanabiliyor.
7
BURGH ADASI

BURGH ADASI

8
BURGH ADASI

BURGH ADASI

9
BURGH ADASI

BURGH ADASI

10
BURGH ADASI

BURGH ADASI

11
BURGH ADASI

BURGH ADASI

12
BURGH ADASI

BURGH ADASI

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