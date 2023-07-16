Agatha Christie romanlarına ilham veren ada ve otel satışa çıktı

Agatha Christie'nin iki romanına ilham kaynağı olduğuna inanılan Devon kıyılarındaki bir ada satışa çıkarıldı. Üzerinde Art Deco bir otel, sahil evi, bar, helikopter pisti bulunan 21 dönümlük ada için 15 milyon sterlinin üzerinde bir teklif isteniyor.
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BURGH ADASIAdadaki Burgh Island Hotel iki restoranı, saunası ve bilardo salonuyla 1930'ların ikonik beyaz binalarından biri.
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BURGH ADASIKnight Frank sözcüsü, "Özel ada Birleşik Krallık'ta benzersizdir. Tamamen restore edilmiş olan otel, Avrupa'da Art Deco mimarisinin en güzel örneklerinden biri" diyor.
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BURGH ADASIOtelin, Agatha Christie'nin Evil Under the Sun (Ölüm oyunu) ve And Then There Were None (On Kişiydiler - On Küçük Zenci) romanlarına ilham vediği belirtiliyor.
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BURGH ADASIOtel geçmişte Winston Churchill ve General Dwight Eisenhower'ı çeşili zamanlarda ağırlamış.
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