TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı.

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 698 bin 674 kişi iken, 2025 yılı Mayıs ayında 15 milyon 883 bin 683 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Mayıs ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 3,1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 4,6 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,9 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Mayıs ayında bir önceki aya göre değişim göstermedi.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Mayıs ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,6 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,1 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,3 arttı.