ARA
DOLAR
40,26
0,12%
DOLAR
EURO
46,83
0,48%
EURO
GRAM ALTIN
4326,15
0,73%
GRAM ALTIN
BIST 100
10260,58
0,34%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı arttı

TÜİK, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı açıkladı.

16 Temmuz 2025 | 10:16
Son Güncellenme: 16 Temmuz 2025 | 10:17
TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı. 

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 698 bin 674 kişi iken, 2025 yılı Mayıs ayında 15 milyon 883 bin 683 kişi oldu. 

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Mayıs ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 3,1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 4,6 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,9 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Mayıs ayında bir önceki aya göre değişim göstermedi.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Mayıs ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,6 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,1 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,3 arttı.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL