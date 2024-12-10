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Almanya Başbakanı Scholz, Köln'deki Ford fabrikasını ziyaret etti

Almanya'nın Köln kentinde çok sayıda Türk'ün çalıştığı Ford fabrikasını ziyaret eden Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Almanya, endüstri ülkesidir ve öyle kalacaktır." dedi.

10 Aralık 2024 | 17:43
Almanya Başbakanı Scholz, Köln'deki Ford fabrikasını ziyaret etti

Scholz, Köln'de 2 bin 900 kişiyi işten çıkarmayı planlayan Ford fabrikasını ziyaret ederek yöneticileriyle görüştü, işçi ve işçi temsilcilerinin yer aldığı toplantıya katılıp ardından basın açıklamasında bulundu.

Almanya'da üretilen araçların önemli bir kısmının farklı ülkelere ihraç edildiğini belirten Scholz, elektrikli otomobillerin Avrupa çapında satışlarının teşvik edilmesi yönünde çağrı yaptı.

Elektromobilitenin işe yaraması için tüm Avrupa'nın çaba sarf etmesi gerektiğini ifade eden Scholz, bunun yanı sıra Avrupa'nın her yerinde şarj altyapısının da genişletilmesinin, elektrikli otomobillerin kullanımının artmasına katkı sunacağını söyledi.

Scholz, "Almanya, endüstri ülkesidir ve öyle kalacaktır. Bunu başarmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız çünkü teknolojinin ön saflarında yer alıyoruz ve dünya çapında rekabetçi ürünler ve mallar üretiyoruz." ifadesini kullandı.

Başbakan Scholz'un ziyaretinde, Köln Belediye Başkanı Henriette Reker, Ford Almanya Genel Müdürü Marcus Wassenberg ve Ford Genel İş Konseyi Başkanı Benjamin Gruschka hazır bulundu.

Ford Motor, 20 Kasım'da endüstrinin elektrifikasyona doğru kayması ve artan rekabet ortamında, Avrupa'da maliyet açısından daha rekabetçi bir yapı oluşturmak ve büyümeyi sürdürmek için yeniden yapılandırma planını duyurmuştu. Ford, bu plan kapsamında Avrupa'daki iş gücünü azaltarak, 4 bin kişiyi işten çıkaracağını bildirmişti. Aralarında çok sayıda Türk'ün de bulunduğu yaklaşık 12 bin kişinin çalıştığı Köln'deki Ford fabrikasında 2 bin 900 kişinin işine son verilmesi planlanıyor.

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Bu hafta 6 şirkette genel kurul var
Bu hafta temettü dağıtacak 4 şirket
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6 Aralık borsada gün sonu rakamları: Gelecek hafta gündem yoğun
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