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Almanya'da asgari ücreti kararı: Ne kadar olacak?

Almanya'da halen 12,82 euro olan saat başına ödenen asgari ücretin, gelecek yıldan itibaren artırılarak iki aşamada 2027 itibarıyla 14,60 euroya yükseltilmesi kararlaştırıldı.

27 Haziran 2025 | 12:59
Almanya'da asgari ücreti kararı: Ne kadar olacak?

Alman hükümeti tarafından işveren ve işçi temsilcilerinden oluşturulan Asgari Ücret Komisyonunun Başkanı Christiane Schönefeld, Berlin’de gazetecilere, saat başına ödenen asgari ücrete ilişkin kararı açıkladı.

Buna göre Komisyon, halen 12,82 avro olan asgari ücretin gelecek yıldan itibaren saat başına 13,90 avroya çıkarılmasını önerdi. Komisyon, asgari ücretin Ocak 2027'den itibaren de 14,60 avroya yükseltilmesini teklif etti.

Schönefeld, bu kararın oy birliğiyle alındığını belirtti.

Yasal asgari ücret, ilk olarak 2015’te saat başına brüt 8,50 avro olarak belirlenmiş ve o tarihten bu yana birkaç kez artırılmıştı.

Asgari ücret artışının Federal Çalışma Bakanlığı tarafından yasal düzenlemeyle hayata geçirilmesi gerekiyor. Federal hükümetin Komisyonun önerisini değiştirme yetkisi bulunmuyor. Bu arada, seçim kampanyası sırasında Sosyal Demokrat Parti (SPD ve Yeşiller) asgari ücretin 15 avro olmasını isterken Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri Asgari Ücret Komisyonunun özerkliğini savunmuştu.

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