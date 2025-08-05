DW'nin haberine göre Stuttgart yakınlarındaki Murr kasabasında dondurulmuş döner üreten Birtat firması çalışanları ücretlerinin artırılması ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle yaklaşık iki haftadır eylem yapıyor. Haberde "Grev nedeniyle üretim neredeyse durma noktasına gelirken, ülkede "döner kıtlığı" yaşanmasından endişe ediliyor" deniliyor.

Gıda sendikası NGG grevin sürmesi halinde ülkenin en sevilen hazır gıdası olan döner tedarikinde sıkıntı yaşanacağını öngörüyor. Ancak şu ana kadar herhangi bir tedarik sorunu bildirilmemiş.

NEDEN GREVE GİTTİLER?

Habere göre NGG sendikası, 126 çalışan için 375 euro zam ve başlangıç maaşının 3 bin euroya çıkarılmasını talep ediyor. Ayrıca şirketin adil ve şeffaf bir ücret tabelası oluşturması isteniyor. Haberde şu bilgiler var:

"İşyeri İşçi Temsilcisi Muzaffer Doğaner DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada firma yönetiminin taleplerini karşılamaması nedeniyle greve gitme kararı aldıklarını söyledi. Doğaner, Almanya'da 30 yılı aşkın bir süredir büfe ve restoranlar için dondurulmuş döner üreten Birtat firmasında çalışma koşullarının oldukça ağır olduğunu belirterek, "Et doğramak, marine etmek, şişlere geçirmek ve bunu soğuk bir ortamda yapmak kolay değil" diyor".

DÖNER 10 EURO OLUR MU?

Habere göre grevden bağımsız olarak Almanya'da maliyetlerin artması nedeniyle döner fiyatlarında yükseliş bekleniyor. Uzmanlar, özellikle artan dana eti fiyatları nedeniyle ekmek arası dönerin 10 euro seviyesine çıkabileceği uyarısında bulunuyor. Buna enerji ve diğer ham madde maliyetleri de ekleniyor.

Alman istatistik kurumu Statista verilerine göre Avrupa'da günde ortalama 400 ton döner üretiliyor.

