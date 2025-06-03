Almanya'da ırkçılık şikayetleri 3 kattan fazla arttı

Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Ferda Ataman, başkent Berlin’de düzenlediği basın toplantısında 2024 ayrımcılık raporunu açıkladı.

Rapora göre 2024'te Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesine ayrımcılığa ilişkin 11 bin 405 şikayette bulunuldu. Bu sayı 2019’da 4 bin 247, 2020'de 7 bin 932, 2021'de 7 bin 750, 2022’de 8 bin 827 ve 2023’te 10 bin 772 oldu.

2024'te ayrımcılık şikayetlerinin 3 bin 858'nin “ırkçılık, antisemitizm ve etnik kökenden” dolayı yapıldığına işaret edilen raporda bu sayının 2019’a göre 3 kattan fazla arttığı belirtildi.

Bu alanda 2019’da 1167, 2020’de 2 bin 2, 2021’de 2 bin 54, 2022’de 2 bin 914 ve 2023’te 3 bin 409 ayrımcılık şikayetlerin kayda geçtiği aktarıldı.

Daireye yapılan şikayetlerde ikinci sırada 2 bin 476 ile “engellilik” yer alırken, 2 bin 133 ile “cinsiyet”, 1091 ile “yaş” ve 626 ile “din ve dünya görüşü” konularındaki şikayetler de öne çıktı.

Ayrımcılık şikayetlerinin 3 bin 2’sinin iş piyasasında, 1598'inin hizmet ve ürünlere erişiminde, 1250'sinin devlet dairelerinde, 821'inin kamusal alanda, 577'sinin eğitim konusunda, 479'u polis ve yargıda, 391’i konut edinmede ve 391’inin sağlık alanında yaşanan sıkıntılardan kaynaklandığı aktarıldı.

AYRIMCILIK ŞİKAYETLERİ EN YÜKSEK SEVİYEDE

Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi Başkanı Ataman, 2024'te ayrımcılığa ilişkin 11 bin 405 şikayette bulunulduğunu belirterek, "Bu, Federal Ayrımcılıkla Mücadele Dairesi tarafından şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sayıdır. Bu 2019'dan bu yana iki kattan fazla arttı." dedi.

Bu şikayetlerin 9 bin 57’sinin Eşit Muamele Yasası kapsamına girdiği bilgisini paylaşan Ataman, yasanın engellilik, cinsiyet, din, dünya görüşü, ırkçılık ve antisemitizm konularındaki ayrımcılığı koruduğunu anımsattı.

Ataman, Eşit Muamele Yasası kapsamına giren şikayetlerin yüzde 43’ünün “ırkçılık, antisemitizm ve etnik köken” ile ilgili şikayetlerden oluştuğunu belirtti.

‘RESTORANLAR DEVLET DAİRELERİNDEN DAHA İYİ KORUYOR’

Eşit Muamele Yasası'nın geçerli olmadığı alanlara ilişkin 2 bin 348 şikayet aldıklarını belirten Ataman, bunların polis, yargı ve okul gibi devlet kurumlarında yaşanan ayrımcılık şikayetleri olduğunu anlattı.

"Almanya’da insanlar ayrımcılığa karşı restoranlarda devlet dairelerinden daha iyi korunuyor" diyen Ataman, bu yüzden Eşit Muamele Yasası'nın yeniden düzenlenmesi ve devlet dairelerinde gerçekleşen ayrımcılığı da kapsaması gerektiğini kaydetti.

‘ŞİKAYETLER BUZ DAĞININ SADECE GÖRÜNEN KISMI’

Ayrımcılığın büyük bölümünün iş piyasasında meydana geldiğine işaret eden Ataman, bundan önemli oranda kadınların etkilendiğini aktardı.

Ataman, başka araştırmalardan Almanya’da her üç kişiden birinin ayrımcılık yaşadığını bildiklerini belirterek, “Bu nedenle bize gelen şikayetler buz dağının sadece görünen kısmıdır. İstatistiklerimiz eğilimleri gösteriyor." dedi.

‘IRKÇILIKLA İLGİLİ BÜYÜK BİR SORUNUMUZ VAR’

2024’te aldıkları şikayetlerin ayrımcılığın Almanya’da büyüyen bir sorun olduğunu gösterdiğini vurgulayan Ataman, "Irkçılıkla ilgili büyük bir sorunumuz var. Cinsiyet ile ilgili büyük bir sorunumuz var. Ve engelli insanlara eşit katılım sağlama konusunda büyük bir isteksizliğimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Göçmen kökenlilerin, tanımadıkları kişilerin kendilerine "Zaten yakında hepiniz sınır dışı edileceksiniz" diye bağırmasından, velilerin sınıflarda çizilen gamalı haçların haftalarca kaldırılmadığından şikayet ettiğini anlatan Ataman, "Bu yüzden milyonlarca kişi güvenlikleri konusunda her zamankinden daha fazla endişe duyuyor. Bunu ciddiye almalıyız ve ayrımcılığı normal kabul etmemeliyiz." diye konuştu.

‘YANLIŞ PARK ETMEK, AYRIMCILIKTAN DAHA TUTARLI CEZALANDIRILIYOR’

Almanya’da tüm anayasal organların aşırı sağcılara karşı tüm yasal yolları kullanmasını isteyen Ataman, Anayasa Mahkemesine parti yasaklamayı inceleme yetkisi verilmesi gerektiğini ve yasa koyucunun ayrımcılık yapmanın sonuçları olacağı yönünde net bir sinyal göndermesi gerektiğini kaydetti.

Bu yüzden hükümetin ayrımcılıkla kararlı bir şekilde mücadele etmesi ve Eşit Muamele Yasası'nı yeniden düzenleyerek güçlendirmesi gerektiği çağrısında bulunan Ataman, "Almanya’da yanlış park etmek, başka insanlara ayrımcılık yapmaktan daha tutarlı bir şekilde cezalandırılıyor." ifadelerini kullandı.