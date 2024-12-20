Almanya'da neler yaşandı? En az bir ölü, çok sayıda yaralı var

Alman medyasında yer alan haberlerde kimliği belirsiz bir kişinin, aracını Noel pazarındaki kalabalığın üzerine sürdüğü ifade edildi. Saldırı sonucu onlarca yaralının olduğu bildiriliyor. Noel pazarının kapatıldığı ve insanlardan şehir merkezini terk etmeleri istendiği belirtildi. Saldırı, Elbe Nehri'nin yakınındaki Magdeburg Belediye binasının yanında kurulan Noel pazarında yaşandı. Yerel yetkililer olayı terör saldırısı olarak nitelendiriyor.

Almanya'da Noel pazarına araçla saldırı gerçekleştirildi ⤵️



◼️ Magdeburg kentinde kimliği belirsiz bir kişi, aracını Noel pazarındaki kalabalığın üzerine sürdü



◼️ Saldırıda onlarca kişi yaralandı; hayatını kaybeden olup olmadığı henüz bilinmiyor



◼️ Noel pazarının kapatıldığı… pic.twitter.com/7BM0XFSMUH — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) December 20, 2024

AFP haber ajansının yerel kurtarma ekibine dayandırdığı habere göre, olayda 60 ila 80 kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Alman basınına yansıyan haberlere göre Noel pazarında kalabalığın arasına dalan aracın gözaltına alındı. Görgü tanıkları sürücünün aracı kalabalığın içine doğru sürdüğünü söyledi. Polisten, tutuklama veya şüphelinin kimliği konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff yaşanan olaya tepki göstererek, "Noele yaklaştığımız şu günlerde korkunç bir olay." dedi.

Pazarın internet sitesine göre Noel pazarının 22 Kasım'dan 29 Aralık'a kadar açık olması planlanıyordu. Yaklaşık 140 pazar tezgahının yanı sıra bir buz pateni pisti, bir dönme dolap ve bir çocuk oyun alanı bulunuyor.

MAGDEBURG NEREDE?

Magdeburg, Başkent Berlin'e yaklaşık bir buçuk saatlik sürüş mesafede. Yerel basına göre Noel pazarı şehrin büyük bir turist çekim merkezi. Şehir, Elbe Nehri kıyısında ve nüfusu yaklaşık 240.000.

