ARA
DOLAR
35,18
0,24%
DOLAR
EURO
36,71
0,55%
EURO
GRAM ALTIN
2962,88
1,13%
GRAM ALTIN
BIST 100
9724,50
-0,42%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Almanya'da neler yaşandı? En az bir ölü, çok sayıda yaralı var

Almanya'da neler yaşandı? En az bir ölü, çok sayıda yaralı var

Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişinin aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürdüğü saldırıda en az bir kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin yaralandığı bildiriliyor. Henüz ölü ya da yaralı sayısına ilişkin resmi açıklama yapılmadı. Alman medyasında 60 ila 80 yaralı olabileceği belirtiliyor.

20 Aralık 2024 | 23:30
Son Güncellenme: 20 Aralık 2024 | 23:34
Almanya'da neler yaşandı? En az bir ölü, çok sayıda yaralı var

Alman medyasında yer alan haberlerde kimliği belirsiz bir kişinin, aracını Noel pazarındaki kalabalığın üzerine sürdüğü ifade edildi. Saldırı sonucu onlarca yaralının olduğu bildiriliyor. Noel pazarının kapatıldığı ve insanlardan şehir merkezini terk etmeleri istendiği belirtildi. Saldırı, Elbe Nehri'nin yakınındaki Magdeburg Belediye binasının yanında kurulan Noel pazarında yaşandı. Yerel yetkililer olayı terör saldırısı olarak nitelendiriyor.

  • AFP haber ajansının yerel kurtarma ekibine dayandırdığı habere göre, olayda 60 ila 80 kişinin yaralandığı belirtiliyor.
  • Alman basınına yansıyan haberlere göre Noel pazarında kalabalığın arasına dalan aracın gözaltına alındı. Görgü tanıkları sürücünün aracı kalabalığın içine doğru sürdüğünü söyledi. Polisten, tutuklama veya şüphelinin kimliği konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi.
  • Saksonya-Anhalt Eyaleti Başbakanı Reiner Haseloff yaşanan olaya tepki göstererek, "Noele yaklaştığımız şu günlerde korkunç bir olay." dedi.
  • Pazarın internet sitesine göre Noel pazarının 22 Kasım'dan 29 Aralık'a kadar açık olması planlanıyordu. Yaklaşık 140 pazar tezgahının yanı sıra bir buz pateni pisti, bir dönme dolap ve bir çocuk oyun alanı bulunuyor.

MAGDEBURG NEREDE?

Magdeburg, Başkent Berlin'e yaklaşık bir buçuk saatlik sürüş mesafede. Yerel basına göre Noel pazarı şehrin büyük bir turist çekim merkezi. Şehir, Elbe Nehri kıyısında ve nüfusu yaklaşık 240.000.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2962,88 1,13%
  • ALTIN ONS 2619,82 0,88%
  • BIST 100 9724,5 -0,42%
  • DOLAR/JAPON YENI 156,363 -0,623%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,43711 -0,14279%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 103 -0,4853%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,1777 0,2382%
  • EURO/DOLAR 1,0426 0,5551%
  • EURO/TURK LIRASI 36,7097 0,5477%
  • STERLIN/DOLAR 1,2574 0,57108%
Borsa Haberleri
SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 2 sermaye artırımı onayı
Yatırım araçlarında bu hafta: Kazandıran, kaybettirenler
Alarko Holding'ten arsa satış haberi
Borsa İstanbul'da 3 hissede tedbir kararı
20 Aralık borsada gün sonu rakamları
İş Bankası'ndan Şişecam'da bir kez daha pay alımı
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 1 şirket var (23 Aralık)
Bugün iki şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Dardanel'den hisse satışına ilişkin açıklama
ASELSAN (ASELS) yeni satış sözleşmelerini duyurdu
5 bankadan KAP'a Galataport açıklaması
Borsada bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var (20 Aralık)
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (20 Aralık)
Yeni halka arz olan şirket, yatırım kararını duyurdu
19 Aralık borsada gün sonu rakamları
GERİ
İLERİ
SPK'dan yeni bülten: 1 yeni halka arz, 2 sermaye artırımı onayı
Yatırım araçlarında bu hafta: Kazandıran, kaybettirenler
Alarko Holding'ten arsa satış haberi
Borsa İstanbul'da 3 hissede tedbir kararı
20 Aralık borsada gün sonu rakamları
İş Bankası'ndan Şişecam'da bir kez daha pay alımı
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 1 şirket var (23 Aralık)
Bugün iki şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Dardanel'den hisse satışına ilişkin açıklama
ASELSAN (ASELS) yeni satış sözleşmelerini duyurdu
5 bankadan KAP'a Galataport açıklaması
Borsada bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var (20 Aralık)
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (20 Aralık)
Yeni halka arz olan şirket, yatırım kararını duyurdu
19 Aralık borsada gün sonu rakamları
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL