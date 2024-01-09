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Almanya'daki ünlü perakende zinciri iflas istedi

Almanya'da perakende zinciri Galeria Karstadt, iflas başvurusunda bulundu.

09 Ocak 2024 | 19:29
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Almanya'daki ünlü perakende zinciri iflas istedi

Almanya'da 92 mağazası bulunan ve 15 binden fazla kişiye istihdam sağlayan Galeria (Karstadt Kaufhof), ana şirketi Signa'nın yaşadığı sorunların ardından Essen bölge mahkemesinde iflas başvurusu yaptı.

Galeria Karstadt'in 4 yıldan kısa bir süre içinde yapılan üçüncü iflas başvurusu, Avusturya, Almanya ve İsviçre'de yüksek profilli projelere ve büyük alışveriş merkezlerine sahip iş insanı Rene Benko'nun kurucusu olduğu Signa'nın, geçen kasımda yaklaşık 5 milyar avronun üzerinde borçla iflas başvurusunda bulunmasının ardından geldi. Signa'nın durumu, Avusturya ekonomisinin tarihindeki en büyük iflas olarak kayıtlara geçti.

Başta Almanya olmak üzere Avrupa'da emlak sektörü, faiz oranları düşük ve talep güçlü olduğu için yıllarca ivme kazanmıştı. Ancak son yıllarda enflasyona karşı faiz oranları ile maliyetlerdeki keskin artış, finansmanın azalması ve anlaşmaların donması nedeniyle gayrimenkul geliştiricilerin iflasa sürüklenmesine neden oluyor.

Galeria, birkaç yıl önce rakipleri Karstadt ve Kaufhof'un birleşmesiyle oluşturulmuştu.

Şirket, Nisan 2020'de Kovid-19 döneminde iflas başvurusu yaptıktan sonra 40 mağazasını kapattı ve yaklaşık 4 bin kişinin işine son verdi. Şirket bu dönemde yaklaşık 700 milyon avro kamu yardımı da aldı. Ekim 2022'de şirket, enerji fiyatlarındaki keskin artış, yüksek enflasyon ve zayıf tüketici talebini gerekçe göstererek tekrar iflas başvurusunda bulundu.Galeria, zorlukların ardından, mağazaların devredilmesi için potansiyel yatırımcılarla görüşmelerin devam ettiğini açıklamıştı. AA

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