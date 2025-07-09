İtalyan banka, Commerzbank'ın en büyük hissedarı haline gelerek Almanya'nın borsada işlem gören en büyük ikinci bankası için devralma mücadelesinde baskıyı artırdı.

UniCredit, dün yaptığı açıklamada, Alman bankanın yaklaşık yüzde 10'unu temsil eden türev ürünleri hisselere dönüştürerek Commerzbank'taki hisse senedi varlığını ve oy hakkını yüzde 20'ye çıkardı.

UniCredit ayrıca, yüzde 9'luk başka türev ürünleri de elinde bulunduruyor.

Banka, bunları "zamanı geldiğinde" hisseye dönüştürmeyi planladığını da açıkladı.

Bakanlık bir kez daha karşı çıktı

Almanya Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada ise İtalyan UniCredit'in artan hissesinin not edildiği belirtilerek, UniCredit'in Commerzbank'ı devralma planlarına bir kez daha karşı çıkıldı.

Bakanlığın sözcüsünün açıklamasında, "Federal hükümetin pozisyonunun değişmediği" ve UnCredit'in yenilenen "koordinasyonsuz ve dostane olmayan" yaklaşımının reddedildiği ifade edildi.

Commerzbank'ın bağımsızlık stratejisinin desteklendiği vurgulanan açıklamada, "Federal hükümet bunu UniCredit'e de açıkça ifade etmiştir. Bu nedenle federal hükümet hisselerini satmayacaktır." denildi.

Şimdiye kadar Alman hükümeti yüzde 12 ile Commerzbank'ın en büyük hissedarıydı.

Almanya'dan devralma planlarına sert muhalefet

10 Haziran'da Almanya Başbakanı Friedrich Merz, LinkedIn'de yayınlanan ve Commerzbank çalışanlarına hitaben yazdığı mektupta, UniCredit'in Frankfurt merkezli Commerzbank'ı devralma planına bir kez daha açıkça karşı çıkmıştı.

Almanya'nın en büyük ikinci bankasına UniCredit'inki gibi "koordinasyonsuz" ve "dostane" olmayan eylemlerin kabul edilemez olduğunu savunan Merz, Commerzbank'ın KOBİ'lerin finansmanı için hayati önem taşıyan sistemik öneme sahip bankalar arasında yer aldığını belirtmişti.

İki sayfalık mektupta Merz, Alman hükümetinin güçlü ve bağımsız bir Commerzbank'a bağlı olduğunu vurguladı.

Banka yönetimi ve sendika da karşı çıkıyor

Commerzbank'tan yapılan açıklamada ise İtalyan bankanın yaklaşımı eleştirilerek, "Bu adım bir kez daha Commerzbank ile koordine edilmemiştir. UniCredit'in pozisyonunun ayarlanmasının stratejik yönümüz ya da hedeflerimiz üzerinde hiçbir etkisi yoktur." ifadeleri yer aldı.

Almanya'nın en büyük işçi sendikalarından biri olan Ver.di'den yapılan açıklamada ise Unicredit'in Commerzbank'ı devralma planlarına karşı çıkılarak, “Tekrarlanan, koordine edilmemiş eylemleri korkularımızı doğruluyor. Bunlar güven artırıcı önlemler değil, düşmanca devralma faaliyetleridir." denildi.

Her şey eylül ayında başladı

UniCredit, Eylül 2024'te Alman federal hükümetin bankadaki yüzde 9 hissesini satın almıştı. İtalyan banka, daha sonra Alman bankanın yüzde 21 hissesini finansal araçlar yoluyla satın alarak bankadaki payını yüzde 28'e yükseltmişti.

İtalyan banka, daha önce Commerzbank'taki payını yüzde 29,9'a çıkarmak için yasal başvuruda bulunacağını duyurmuştu.

Alman basınında Commerzbank yönetiminin, Banka İşçi Konseyinin ve sendikaların yanı sıra federal hükümetin de UniCredit'in Alman bankasında hisse payını artırmasına sıcak bakmadığı iddia ediliyordu.

Alman siyasetçilerin de Almanya'nın kalan birkaç büyük ticari bankasından birini kaybetmekten ve ülkelerinin kaderini yüksek borçlu İtalya'nın kaderine bağlamaktan endişe ettikleri belirtiliyor.

UniCredit'in Commerzbank'ta yüzde 30 veya daha fazla hisseye sahip olması halinde yasal olarak Alman bankayı devralma teklifi sunması bekleniyor.