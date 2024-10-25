Almanya'nın almak istediği füze

Der Spiegel dergisinin bu haftaki sayısında yer alan haberde, Savunma Bakanı Boris Pistorius'un orduyu uzun menzilli Taurus seyir füzesinin yeni bir modeliyle donatmak istediği ifade edildi.

Habere göre, bakanlık söz konusu alımlar için 2025 bütçesine ilişkin bütçe komisyonuna gizli ibareli bir talep iletti. 600 Taurus füzesinin ilk teslimatının 2029’da yapılması planlandığı, füzelerin toplam 2,1 milyar avroya mal olması beklendiği öne sürüldü.

Alman Silahlı Kuvvetlerinin (Bundeswehr) envanterinde halihazırda 500 kilometreden fazla menzile sahip olan ve Tornado, F-15 veya F-18 gibi savaş uçaklarından ateşlenebilen yaklaşık 600 Taurus seyir füzesi bulunuyor.

Avrupalı silah şirketi MBDA tarafından geliştirilen silah, düşman hatlarının gerisindeki komuta sığınakları, mühimmat ve yakıt depoları, hava alanları ve köprüler gibi yüksek değerli hedefleri imha etmek üzere tasarlandı. Hükümet, Taurus seyir füzesinin uzun menzili ve Rusya içindeki hedeflere karşı kullanılabileceği endişesiyle Ukrayna'nın Taurus tedarik etme taleplerini defalarca reddetmişti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nı "dönüm noktası" olarak nitelendiren Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Bundeswehr'in modern silahlarla yeterince donatılması için 100 milyar avroluk ek fon açıklamıştı. AA