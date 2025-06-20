ARA
DOLAR
39,60
0,19%
DOLAR
EURO
45,70
0,74%
EURO
GRAM ALTIN
4291,09
0,24%
GRAM ALTIN
BIST 100
9102,02
-1,02%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Almanya'nın nüfusu ne kadar oldu?

Almanya’nın nüfusu göçmenlerin etkisiyle 2024'te bir önceki yıla göre 121 bin kişi artarak 83,6 milyon oldu.

20 Haziran 2025 | 12:22
Almanya'nın nüfusu ne kadar oldu?

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) nüfus artışına ilişkin 2024 verilerini açıkladı.

Buna göre, yurt dışından göçün etkisiyle ülkenin 2024'teki nüfusu 121 bin veya yüzde 0,1 artarak 83,6 milyona ulaştı. Böylece nüfus artışı geçen yıl 338 bin kişi ya da yüzde 0,4 olarak gerçekleşen 2023’e kıyasla daha düşük oldu.

Destatis açıklamasında, nüfusta geçen yıl yaşanan artışın Almanya'ya taşınan yabancılardan kaynaklandığı vurgulandı.

Buna karşın 2023’te 660 bin olan net göç, geçen yıl 420 bine indi.

Önceki yıllarda olduğu gibi geçen yıl doğanlardan daha fazla insan öldü. Doğumları aşan ölüm sayısı 330 bine yükseldi.

- 25,5 milyon kişi 60 yaş ve üzerinde

Almanya’da 25,5 milyon kişi 60 yaş ve üzerinde olurken, bu da ülke toplam nüfusunun yüzde 30,5'ine denk geldi

Yabancı nüfus geçen yıl 283 bin veya yüzde 2,3 artarak 12,4 milyona ulaşırken, Alman nüfusu 162 bin veya yüzde 0,2 azalarak 71,2 milyona geriledi.

Ülke genelinde yabancıların oranı yüzde 14,5’ten yüzde 14,8'e yükseldi.

Türkler 1 milyon 403 bin ile en büyük yabancı grubu oluştururken, bunu 1 milyon 85 bin ile Ukraynalılar, 889 bin ile Suriyeliler, 771 bin ile Romanyalılar izledi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 4267,6 -0,61%
  • ALTIN ONS 3345,17 -0,76%
  • BIST 100 9189,32 0,96%
  • DOLAR/JAPON YENI 145,598 0,057%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37178 0,12627%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,35 0,2078%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,6803 0,1516%
  • EURO/DOLAR 1,1508 0,0918%
  • EURO/TURK LIRASI 45,712 0,3699%
  • STERLIN/DOLAR 1,34945 0,19304%
Borsa Haberleri
ASELSAN'dan 70,6 milyon euroluk sözleşme
19 Haziran borsada gün sonu rakamları
Anadolu Efes'ten Rusya açıklaması
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (20 Haziran)
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (19 Haziran)
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Astor Enerji'de temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Polisan Holding (POLHO) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'dan 2 hissede kredili işlem tedbiri (19 Haziran)
Borsa İstanbul'dan 2 hissede emir paketi tedbiri (19 Haziran)
Borsa İstanbul’dan bir hisse için brüt takas tedbiri
Anadolu Efes (AEFES) bedelsiz tarihi belli oldu
Yabancıdan üç ayın en yüksek hisse alımı
Ebebek'ten Mothercare açıklaması: Anlaşma imzalandı
GERİ
İLERİ
ASELSAN'dan 70,6 milyon euroluk sözleşme
19 Haziran borsada gün sonu rakamları
Anadolu Efes'ten Rusya açıklaması
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (20 Haziran)
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (19 Haziran)
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Dün 3 şirketten yatırımcısına temettü haberi geldi
Astor Enerji'de temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Polisan Holding (POLHO) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsa İstanbul'dan 2 hissede kredili işlem tedbiri (19 Haziran)
Borsa İstanbul'dan 2 hissede emir paketi tedbiri (19 Haziran)
Borsa İstanbul’dan bir hisse için brüt takas tedbiri
Anadolu Efes (AEFES) bedelsiz tarihi belli oldu
Yabancıdan üç ayın en yüksek hisse alımı
Ebebek'ten Mothercare açıklaması: Anlaşma imzalandı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL