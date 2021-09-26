Gözler Almanya’da yaklaşık 60,4 milyon seçmenin bulunduğu ve 2018 yılında CDU genel başkanlığını devreden Başbakan Angela Merkel’in aday olmadığı genel seçimlerde…

Kesin olmayan sonuçlara göre seçim yarışını Sosyal Demokrat Parti (SPD) önde götürüyor. Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’nin yerel saat ile 19.59’da yayınladığı sandık çıkış anketine göre Sosyal Demokrat Parti (SPD) seçimlerde oyların yüzde 25,5’ini alarak birinci sırada bulunuyor. SPD böylelikle 2017’de yapılan seçimlere göre oylarını en az 5 puan artırdı. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ise yüzde 24,5’lik oy oranıyla ile ikinci sırada yer alıyor. Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ve Bavyera eyaletinde teşkilatlanmış kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisinden (CSU) oluşan CDU/CSU’nun oy oranı 2017’deki seçimlere göre en az 8,5 puan azaldı. CDU/CSU, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan genel seçimlerde en düşük oy oranını almış oldu. SPD’nin bu başarısının ardından SPD’nin başbakan adayı Olaf Scholz, seçim sonuçlarından memnun olduğunu belirterek Alman halkının başbakan olarak kendisini görmek istediğini söyledi. Peki, SPD’nin oylarını artıran, sandık çıkış anketine göre ilk sıraya taşıyan başbakan adayı Olaf Scholz kimdir? İşte Scholz’un biyografisi…

OLAF SCHOLZ KİMDİR?

Peki, Olaf Scholz kimdir? Olaf Scholz 14 Haziran 1958 doğumlu. Eski bir avukat. Birinci Merkel hükümetinde 2007-2009 yıllarında Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı görevinde bulundu. 2011-2018 yıllarında Hamburg Eyalet Başbakanlık görevini üstlendi. 2018’den bu yana da 4. Merkel hükümetinde Maliye Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevini yürüttü. SPD’nin başbakan adayı Olaf Scholz, seçim kampanyasında ve televizyonlardaki sakin tavırlarıyla dikkati çekti.

PARTİ GENEL BAŞKANLIĞI YARIŞINI KAYBETMİŞTİ

Partide 2019’da genel başkanlık yarışını Sakia Esken ve Norbert Walter-Borjans’a karşı kaybeden 63 yaşındaki Scholz, anketlerde en sevilen sosyal demokrat siyasetçi çıktığı için 2020’de başbakan adayı gösterildi. SPD eş genel başkanları Saskia Esken ile Norbert Walter Borjans’ın, Scholz’u Ağustos 2020’de süpriz bir şekilde başbakan adayı olarak göstermişti.

Almanya’da seçim öncesi yapılan anketlerde üç başbakan adayı arasında Scholz, CDU/CSU’nun başbakan adayı Armin Laschet ve Yeşiller partisinin başbakan adayı Annalena Baerbock’un önünde en beğenilen lider olarak görünüyordu.

SCHOLZ’UN YÜKSELİŞİ

Coventry University Siyaset Bilimi Profesörü Matt Qvortrup, BBC için yaptığı analizde Scholz’un yükselişini şöyle yorumluyor:

Onun yükselişini üç faktöre bağlamak mümkün:

1) Olaf Scholz, G7 Zirvesi’nde alınan, çok uluslu şirketlerin faaliyette bulundukları her ülkede belli bir düzeyde vergilendirilmeleri kararının mimarıydı. Bu, onun Merkel’in gölgesinden çıkmasını sağladı. Alman ekonomisinin iyi ve sağlam durumda olmasında, Scholz’un hakkı teslim edildi.

2) Scholz, geçmişte işçi sınıfından müvekkilleri temsil eden bir avukat olarak Almanya’da yüksek bir asgari ücretin belirlenmesini sağladı.

3) Scholz, iki rakibi seçim kampanyasında sendelediği için şanslıydı. Yeşiller Partisi’nin başbakan adayı Annalena Baerbock, CV’sini “süsleyerek zenginleştirdiği” gerekçesiyle eleştirildi, kitabında da intihal yaptığı iddia edildi. Ancak en önemlisi Armin Laschet’in gaf yapma konusundaki mükemmel performansıydı. Laschet, sel kurbanları için yapılan bir törende şaka yaparken görüntülendi. Bu, Laschet’in kampanyasında attığı bir dizi yanlış adımın sonuncusuydu.

Scholz popüler bir isim olarak ön plana çıktı çünkü düzenin devamını temsil eden bir adaydı. Soğukkanlı, ehil ve biraz da sıkıcı biri olarak görüldü. Alman seçmenler bunu sever.

CDU İÇİN FELAKET

BBC için seçim sonuçlarını yorumlayan Qvortrup şu analizde bulundu: Her ne kadar seçim projeksiyonu başa baş bir sonuca işaret etse de, bu CDU için bir felaket. Parti hiçbir zaman yüzde 30’dan az oy almamıştı. Bir yıl önce partinin oy oranı yüzde 40’tı. Sosyal Demokratların oy oranı ise o dönemde yüzde 10’ların biraz üstündeydi. Ancak CDU’nun aldığı sonuçta sadece Laschet’i kusurlu görmek yanlış olur. Bu sonuçta kısmen Angela Merkel’in de rolü var. Merkel yerine yetenekli bir halef bulamadı, Laschet’e de tam destek vermedi. Sonuç Merkel’in mirası için de iyi değil. Seçimlere katılım oranı özellikle büyük şehirlerde arttı. Bu da SPD ve Yeşiller için iyi oldu.

OLAF SCHOLZ’UN VAATLERİ NEYDİ?

Scholz, vergi adaleti getirmeyi vadederek yılda 500 bin avrodan fazla kazanan çiftler için gelir vergisini yüzde 3 artırmayı, varlık vergisini getirmeyi ve Avrupa Birliği düzeyinde finansal işlem vergisini yürürlüğe koymayı planlıyor.

Scholz, saat başına asgari ücreti 12 avroya yükseltilmek yılda en az 24 gün mobil çalışmayı yasal hak olarak getirmek istiyor.

İklimin korunmasına ilişkin 2040 yılına kadar elektriğin tamamen yenilebilir enerji kaynaklarından üretilmesi öngörülen SPD’nin seçim programında, Almanya’nın 2030 yılına kadar hidrojen teknolojilerinde pazar lideri olması için tedbirlerin alınması öngörülüyor.

AB’nin, uluslararası krizlerin önlenmesinde, barış ve demokrasinin teşvik edilmesinde ve insan haklarının korunmasında öncü rol üstlenmesini isteyen Scholz’un partisi, ABD ile iklimin korunmasında, küresel sağlık politikasında, ticarette ve güvenlik alanlarında ilişkileri yoğunlaştırmayı planlıyor.

SPD, iç güvenlik alanında önleyici tedbirleri uygulanmasını isterken silahlı insansız hava araçlarının ülke içinde yapılacak kapsamlı tartışmanın ardından alınabileceğini savunuyor.

Scholz, Alman halkının kendisini başbakan görmek istediğini söyledi

SPD’nin başbakan adayı Olaf Scholz, seçim sonuçlarından memnun olduğunu belirterek Alman halkının başbakan olarak kendisini görmek istediğini ifade etti.

Scholz, ilk seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından partililere hitaben yaptığı konuşmada, “Halkımız, başbakan olarak Olaf Scholz’u görmek istiyor.” dedi.

SPD’nin şansölye adayı Scholz, seçim sonuçlarını “büyük bir başarı” olarak nitelendirerek, seçmenlerin seçim sonucuyla açıkça “hükümet değişikliği” istediklerini kaydetti. 400 bin SPD üyesine son birkaç haftadaki yüksek destekleri için teşekkür eden Scholz, seçimde nihai sonucu bekleyeceklerini vurguladı.