Almanya’nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 103’e yükseldi. 1300 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Rheinland-Pfalz eyaleti Başbakanı Malu Dreyer, eyalet kabine toplantısında, sel felaketinde ölenlerin sayısının 60’a yükseldiği bilgisini paylaştı.

Kuzey-Ren Vestfalya eyaletinde de 43 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı, böylece sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 103’e çıktı.

“Askeri acil durum” alarmı

Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer’in sel felaketi nedeniyle “askeri acil durum” alarmı uygulamasına geçilmesine karar verdiği bildirildi.

Sel bölgesinde yardım için yaklaşık 850 askerin bulunduğu, bu sayının artırılacağı kaydedildi.

İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınları sebebiyle evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin risk altında bulunduğu belirtildi.

Selin etkili olduğu bölgelerde, arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

Evlerden “acil” çağrılar geliyor

Köln bölge yönetiminden yapılan açıklamada da Erfstadt kentinin Blessem ilçesinde bazı evlerin çöktüğü, çok sayıda kişinin arandığı belirtildi.

Evlerden acil çağrılar geldiği ancak çoğu zaman kurtarmanın mümkün olmadığı kaydedildi.

Leverkusen’de A1 otoyolunun da su baskını sebebiyle kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

İki eyaletin birçok bölgesinde sel ve su baskınları nedeniyle evlerin çöktüğü, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, birçok evin de risk altında bulunduğu belirtildi.

“Ülkemiz tarihi boyutlarda bir sel felaketi yaşıyor”

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, Almanya’nın tarihi boyutlarda bir sel felaketi yaşadığını söyledi.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı da olan Laschet, Düssedorf’ta düzenlediği basın toplantısında, eyaletteki sel felaketine ilişkin bilgi verdi.

Yüzyılın su baskınını yaşadıklarının altını çizen Laschet, selin inanılmaz zarara yol açtığını ifade etti.

Laschet, eyalette 23 bölge ve şehrin selden etkilendiğini, hala sel felaketiyle mücadelenin devam ettiğini aktararak, bazı bölgelerden insanların tahliye edilme çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

“Ülkemiz tarihi boyutlarda bir sel felaketini yaşıyor.” diyen Laschet, evlerin, köprülerin ve yolların tekrar inşa edilebileceğini ancak insan hayatının geriye getirilemeyeceğini kaydetti.

Laschet, şimdiye kadar 43 kişinin yaşamını yitirdiğini ve bu sayının artabileceği endişesi taşıdıklarını söyledi.

Selden etkilenenlere yardım edileceğini vurgulayan Laschet, şiddetli yağmur durumunda acil yardım için ayrılan fonların yeterli olmayacağını, eyalet hükümetinin mağdurlar için yardım programını hayata geçireceğini kaydetti.

Halka “evlerinde kalmaları” çağrısı

Toplantıya katılan Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul, Erfstadt kentinde 3 evin ve tarihi bir yapının bir bölümünün çöktüğünü belirterek, “Hayatını kaybedenlerin olacağını varsayıyoruz ancak bilmiyoruz.” dedi.

Sel bölgesinde durumun hala zor ve tehlikeli olduğunu ifade eden Reul, halka “evlerinde kalmalarını, yardım ve kurtarma ekiplerini rahatsız etmemeleri” çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Steinmeier, bölgeye gitmeyi planlıyor

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de yaptığı açıklamada, ülkenin batısında meydana gelen sel felaketini bir trajedi olarak niteledi.

Steinmeier, uygun olan bir zamanda bölgeye giderek selden etkilenenlerle ve yardım çalışmalarına katılanlarla konuşacağını belirtti.

Bu tür hava koşullarının sık görülmemesine rağmen iklim değişikliğiyle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesini isteyen Steinmeier, şimdi mağdurlarla dayanışma içinde olma ve onlara hızlı destek verme zamanı olduğunu vurguladı.

Steinmeier, felaketin gerçek boyutunun sular çekildikten sonra ortaya çıkacağını kaydetti.

Belçika’daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi

Belçika’daki sellerde ise hayatını kaybedenlerin sayısının 12’ye çıktığı, 5 kişinin kaybolduğu bildirildi. Özellikle ülkenin doğusunu etkileyen yoğun yağışlar, Liege, Verviers, Spa, Namur, Limburg gibi bölgeleri vurdu.

Yerel yetkililer, bu kentlerde ve civarındaki köylerde 12 kişinin sellerde yaşamını yitirdiğini açıkladı. Bölgede en az 5 kişinin kaybolduğu, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Onlarca ev çöktü

Seller nedeniyle bölgede onlarca ev çöktü, binlerce ev ve iş yerini su bastı. Çok sayıda binek araç sel sularına kapılarak sürüklendi.

Selden en fazla etkilenen şehirlerden Liege’in bazı mahallelerinde halka evlerini terk etmeleri çağrısı yapıldı. Kentten geçen Meuse Nehri’nin taşabileceği endişesiyle başta kent merkezi olmak üzere bazı semtlerde yaşayanlardan yüksek bölgelere gitmeleri ya da binaların üst katlarına çıkmaları istendi.

Ülkenin doğusunda birçok yol kapandı, kara ve demir yolu ulaşımında aksamalar meydana geldi.