Ekim ayı kira artış oranı belli oldu! Ekim ayı kira zammı ne kadar?

Ekim ayında kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibinin beklediği oran belli oldu. TÜİK’in eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla konut ve iş yerlerinde uygulanacak kira artışında esas alınan oran da netleşti. Peki, ekim 2026 kira artış oranı ne kadar? Ev ve iş yeri kiralarına yüzde kaç zam yapılabilecek? Yeni kira bedeli nasıl hesaplanır? İşte konuya dair tüm merak edilenler...
1 Ekim ayı kira artış oranı belli oldu
Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından ekim ayında konut ve iş yerlerinde uygulanacak kira artış oranı da netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 1,84, yıllık bazda ise yüzde 29,73 olarak gerçekleşti.
Açıklanan verilerle birlikte ev ve iş yerleri için uygulanabilecek kira artış oranı yüzde 31,49 oldu. Buna göre, kira sözleşmesi ekim ayında yenilenecek konut ve iş yerlerinde artış oranı yüzde 31,49 olarak uygulanabilecek.
2 Eylül ayı kira artış oranı ne kadar olmuştu?
TÜİK'in ağustos ayına ilişkin verilerinde TÜFE, aylık bazda yüzde 1,84, yıllık bazda ise yüzde 31,51 artış göstermişti.
Bu verilerin ardından eylül ayında uygulanacak kira artış oranı yüzde 31,79 olarak belirlenmişti.
3 Kira artış oranı nasıl hesaplanır?
Kira artışında TÜİK tarafından açıklanan TÜFE’nin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınıyor. Yeni kira bedelinin hesaplanmasında mevcut kira tutarı ile artış oranı çarpılıp 100’e bölünerek zam tutarı bulunuyor. Elde edilen tutarın mevcut kiraya eklenmesiyle yeni kira bedeli hesaplanıyor.
Artış tutarı = Mevcut kira bedeli × kira artış oranı ÷ 100
Yeni kira bedeli = Mevcut kira bedeli + artış tutarı