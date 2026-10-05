Ekim ayı kira artış oranı belli oldu! Ekim ayı kira zammı ne kadar?

Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından ekim ayında konut ve iş yerlerinde uygulanacak kira artış oranı da netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre enflasyon eylülde aylık bazda yüzde 1,84, yıllık bazda ise yüzde 29,73 olarak gerçekleşti.

Açıklanan verilerle birlikte ev ve iş yerleri için uygulanabilecek kira artış oranı yüzde 31,49 oldu. Buna göre, kira sözleşmesi ekim ayında yenilenecek konut ve iş yerlerinde artış oranı yüzde 31,49 olarak uygulanabilecek.