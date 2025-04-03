ARA
DOLAR
37,93
-0,03%
DOLAR
EURO
42,17
2,38%
EURO
GRAM ALTIN
3786,61
-0,97%
GRAM ALTIN
BIST 100
9610,91
0,92%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Amazon TikTok'u satın almak için teklif sundu

ABD'li teknoloji şirketi Amazon'un, Çin merkezli TikTok uygulamasını satın almak için teklif sunduğu bildirildi.

03 Nisan 2025 | 11:19
Amazon TikTok'u satın almak için teklif sundu

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Amerikalı bir firmaya satılması konusunda "yoğun ilgi olduğunu" belirttiği TikTok'a verdiği süre, 5 Nisan'da doluyor.

Verilen süre dolarken, ismi belirtilmeyen bir Amazon yetkilisi, firmanın TikTok'u satın almak için harekete geçtiğini belirtti.

Amazon'un, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick'e teklif mektubu sunduğunu aktaran yetkili, firmanın TikTok'u satın almak istediğini ifade etti.

Öte yandan, The New York Times gazetesinin haberine göre, ismi belirtilmeyen 3 yetkili, Amazon'un teklifinin ilgili taraflarca "ciddiye alınmadığını" ileri sürdü.

TİKTOK'A EK SÜRE

Trump, görevdeki ilk gününde, TikTok'un bir ABD firmasına satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alınması talimatını içeren kararnameyi imzalamıştı.

ABD Başkanı, TikTok'un yasaklanmasından yana olmadığını, ancak yasağın kaldırılması için yüzde 50'sinin ABD'li bir şirkete devredilmesini istediğini belirterek, "TikTok konusunda satma veya kapatma hakkına sahibiz. Buna biz karar vereceğiz. Çin'in de onayı gerekiyor ama eminim onlar da onay vereceklerdir. Vermezlerse Çin'e tarife koyarız." diye konuşmuştu.

TikTok'un ABD'li bir firma tarafından satın alınmasına yönelik bir anlaşma yapılmaması halinde bu uygulamaya verilen süreyi uzatabileceğini kaydeden Trump, Çin'in, uygulamanın satın alınmasını onaylaması karşılığında Pekin yönetimine tarife indirimi yapabileceği mesajını vermişti.

Öte yandan, Trump yönetiminin popüler sosyal paylaşım uygulamasının kapatılmasını önlemek için kararın sebebi olan veri güvenliği kaygılarına çözüm bulması gerekiyor.

TikTok'un çatı şirketi ByteDance Çin'e kayıtlı bir firma olduğundan, ülke kanunları gereği elindeki kullanıcı verilerini gerektiğinde devletle paylaşma zorunluluğu bulunuyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 3786,61 -0,97%
  • ALTIN ONS 3105,9 -0,86%
  • BIST 100 9610,91 0,92%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,399 -1,914%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,41338 -0,75659%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 84,06 -0,2874%
  • DOLAR/TURK LIRASI 37,9349 -0,031%
  • EURO/DOLAR 1,1088 2,1493%
  • EURO/TURK LIRASI 42,1662 2,3783%
  • STERLIN/DOLAR 1,3187 1,37569%
Borsa Haberleri
Aygaz 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?
Ford (FROTO) temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?
Tofaş (TOASO) 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?
ASELSAN 52,7 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (3 Nisan)
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 hisse (3 Nisan)
Tüpraş temettü ödeme tarihi: Ne zaman, ne kadar ödenecek?
Bu hafta temettü dağıtacak 7 şirket
Fenerbahçe Borsada yatırımcısının yüzünü güldürdü
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada bugün temettü dağıtacak 4 şirket
“Enerjide halka arz planlıyoruz”
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
Enka ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
GERİ
İLERİ
Aygaz 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?
Ford (FROTO) temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?
Tofaş (TOASO) 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?
ASELSAN 52,7 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (3 Nisan)
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 hisse (3 Nisan)
Tüpraş temettü ödeme tarihi: Ne zaman, ne kadar ödenecek?
Bu hafta temettü dağıtacak 7 şirket
Fenerbahçe Borsada yatırımcısının yüzünü güldürdü
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Borsada bugün temettü dağıtacak 4 şirket
“Enerjide halka arz planlıyoruz”
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
Enka ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL