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Amerikalıların serveti üçüncü çeyrekte rekor seviyeye çıktı

ABD'de hanehalkının net serveti, bu yılın üçüncü çeyreğinde borsada yaşanan yükselişin etkisiyle 168,8 trilyon dolarla rekor seviyeye çıktı.

12 Aralık 2024 | 23:16
Amerikalıların serveti üçüncü çeyrekte rekor seviyeye çıktı

ABD Merkez Bankası (Fed), temmuz-eylül dönemine ait "ABD'nin Finansal Hesapları" raporunu yayımladı. Buna göre, ülkede hanehalkının net serveti bu yılın üçüncü çeyreğinde 168,8 trilyon dolar olarak kaydedildi.

Bu dönemde rekor seviyeye ulaşan hanehalkı serveti, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,9, 2023'ün aynı dönemine kıyasla ise yüzde 11,4 arttı.

ABD'de hanehalkı net serveti, bu yılın ilk çeyreğinde 161,2 trilyon dolar ve ikinci çeyreğinde 164 trilyon dolar olarak hesaplanmıştı.

Yılın üçüncü çeyreğinde, Amerikalıların hisse senedi varlıklarının değeri 2,8 trilyon dolar artarken, gayrimenkullerinin değeri 200 milyar dolarlık azalış kaydetti.

Amerikan hanehalkı borcu ise üçüncü çeyrekte yüzde 3 arttı.

Söz konusu dönemde tüketici kredileri yüzde 2,5 ve mortgage (konut kredisi) borcu yüzde 3,1 yükseldi. AA

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