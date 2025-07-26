S&P 500 endeksi temmuz ayında art arda rekor seviyelere ulaşırken, yatırımcılar tarafından şirketlerin satışlarına göre biçilen değer çarpanı 3,3 seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek düzeyine çıktı.

Yatırım kuruluşu Barclays’in hazırladığı ve türev işlemler, oynaklık ile piyasa duyarlılığı gibi verilerden oluşan “hisse senedi coşkusu” göstergesi, olağan seviyesinin iki katına çıkarak daha önce finansal balonlarla ilişkilendirilen alana girdi.

Financial Times'a göre yüksek değerlemeler özellikle teknoloji hisselerinde kendini gösteriyor.

Nvidia, 4 trilyon dolarlık piyasa değeriyle tarihte bu eşiği aşan ilk halka açık şirket olurken, Meta gibi diğer teknoloji devleri de yıl başındaki düşüşten bu yana güçlü bir toparlanma kaydetti.

'Meme' dalgası tekrar ortaya çıktı

2021 yılında sosyal medya üzerinden örgütlenen bireysel yatırımcıların yön verdiği 'meme hissesi' dalgası da yeniden ortaya çıktı.

GoPro ve Krispy Kreme gibi şirketlerin hisseleri, perakende yatırımcıların yoğun ilgisiyle yükselişe geçti.

Yalnızca büyük teknoloji şirketleri değil, daha küçük sermayeli şirketler de dikkat çekici bir performans sergiliyor.

Bitcoin de geçtiğimiz hafta 120.000 dolar eşiğini aşarak yeni bir rekora ulaştı.

Yükseliş yalnızca hisse senetlerinde değil, tahvil piyasasında da kendini gösteriyor. Yüksek kredi notuna sahip ABD’li şirketlerin devlet tahvillerine kıyasla ödedikleri faiz farkı yüzde 0,8’e kadar gerileyerek 2005’ten bu yana en düşük seviyelere indi.

Alman yatırım bankası Deutsche Bank ise son yayımladığı notta, yatırımcıların hisse alımı için borçlanmaya yönelmesini “1999 ve 2007’deki balon dönemlerine benzer aşırı bir iyimserlik” işareti olarak değerlendirdi.