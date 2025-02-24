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  • Appel’dan tarihi ‘harcama taahhüdü’: 500 milyar dolardan fazla yatırım yapacak

Appel’dan tarihi ‘harcama taahhüdü’: 500 milyar dolardan fazla yatırım yapacak

ABD'li teknoloji şirketi Apple, ABD’de gelecek dört yıl içerisinde 500 milyar dolardan fazla yatırım yapacağını bildirdi.

24 Şubat 2025 | 17:17
Appel’dan tarihi ‘harcama taahhüdü’: 500 milyar dolardan fazla yatırım yapacak

Apple’dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin Michigan, Texas, California, Arizona, Nevada, Iowa, Oregon, North Carolina ve Washington’daki ekip ve tesislerini geliştirme kararı aldığı belirtildi.

Planlanan yatırımların arasında Texas’ta yeni bir fabrika kurulmasının da bulunduğuna işaret edilen açıklamada, yapay zeka ve silikon mühendisliğine yönelik yatırımların da artırılacağı kaydedildi.

Açıklamada, şirketin gelecek dört yılda ABD’de 500 milyar dolardan fazla yatırım yapacağı ve bu miktarın şirket tarihindeki en büyük “harcama taahhüdü” olduğu vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Apple'ın Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, Amerikan yenilikçiliği konusunda iyimser olduklarına işaret ederek, “Amerikan inovasyonlarının tarihinde olağanüstü yeni bir bölüm yazmaya yardımcı olmak için bu ülkedeki insanlar ve şirketlerle çalışmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP TEŞEKKÜR ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Apple’ın duyurusunun ardından sosyal medya sitesi Truth üzerinden açıklama yaparak, “Apple, ABD’ye 500 milyar dolarlık rekor bir yatırım duyurdu. Nedeni ise yaptığımız şeye olan inançlarıdır ki bu olmasaydı 10 cent bile yatırım yapmazlardı. Tim Cook ve Apple’a teşekkürler!” ifadelerini kullandı.

Trump, 21 Şubat’ta Tim Cook’la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Apple’ın "yüz milyarlarca dolar" yatırım yapacağını söylemişti. AA

 

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