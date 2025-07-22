Araştırma: Sıcaklık arttı, fiyatlar fırladı

Barselona Süper Bilgisayar Merkezi öncülüğünde yürütülen yeni bir araştırma, onlarca iklim aşırılığı ile ani gıda fiyatı sıçramaları arasında doğrudan bir bağ kurdu.

Financial Times'ın haberine göre araştırma, gıda sistemlerinin çevresel şoklara karşı artan kırılganlığını ortaya koydu.

Birçok ülkede fiyatlar arttı

Araştırmaya göre; zeytinyağı, soğan, lahana, pirinç ve sebze gibi ürünlerde görülen ani fiyat artışları, çoğu zaman ilgili aşırı hava olaylarını takip eden birkaç ay içinde gerçekleşti.

Örneğin, güney İspanya’da 2022 ve 2023’te yaşanan kuraklıkların ardından Avrupa’da zeytinyağı fiyatı geçen yıl yüzde 50 oranında arttı.

Hindistan’da Mayıs 2023’teki sıcak hava dalgası soğan fiyatlarını yüzde 89 yükseltti.

Aynı yıl Kore’de lahana fiyatı yüzde 70, Japonya’da pirinç yüzde 48, Çin’de sebze fiyatları ise yüzde 30 oranında artış gösterdi.

California ve Arizona’da kuraklık sonrası sebze fiyatlarında yüzde 80’lik sıçrama yaşandı.

Araştırma, bu fiyat artışlarının ticaret yoluyla küresel çapta yayıldığını da ortaya koydu.

Gıda fiyatlarındaki bu dalgalanmaların enflasyon üzerinde doğrudan etkili olduğu da vurgulandı.

Araştırma, özellikle gelişmekte olan ülkelerde gıdanın tüketici harcamalarında daha büyük paya sahip olması nedeniyle merkez bankalarının enflasyonla mücadelesinin zorlaşabileceğini ortaya koydu.