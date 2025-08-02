Asyalı turistler Japonya'dan vazgeçti: Sebebi sosyal medyada gizli

2021 yılında yeniden yayımlanan “Watashi ga Mita Mirai, Kanzenban” (Gördüğüm Gelecek – Tam Baskı) adlı eserde, 2025 yılının Temmuz ayında Japonya’da büyük bir felaket yaşanacağı öne sürülüyor.

CNBC'nin haberine göre mangada yer alan bu öngörü, ilk olarak 1999’daki baskının kapağında “Mart 2011’de bir felaket” olacağı şeklinde yer almıştı.

Aynı yılın Mart ayında Japonya, yaklaşık 20 bin kişinin hayatını kaybettiği Büyük Tohoku Depremi’ni ve ardından Fukuşima nükleer felaketini yaşamıştı. Bu nedenle manga, bazı kesimlerce "kehanet kitabı" olarak görülmeye başlandı.

Sosyal medya etkili oldu

Amazon’daki ürün açıklamasında yazar Ryo Tatsuki’nin “yeni kehanet rüyaları” gördüğü ve “asıl felaketin Temmuz 2025’te yaşanacağı” ifadelerine yer verildi. Bu açıklama, özellikle Hong Kong medyasında ve sosyal medya kanallarında geniş yer buldu. Söylenti, YouTube içerikleri ve televizyon programları aracılığıyla hızlıca yayıldı.

Hong Kong merkezli seyahat acentesi WWPKG’nin genel müdürü CN Yuen, CNBC’ye yaptığı açıklamada, Japonya’ya yönelik rezervasyonların ve seyahat taleplerinin nisan ve mayıs aylarında geçen yıla kıyasla yüzde 50 azaldığını belirtti.

Japonya Ulusal Turizm Örgütü (JNTO) verilerine göre, Hong Kong’dan Japonya’ya gelen ziyaretçi sayısı Mayıs ayında yüzde 11,2, Haziran’da ise yüzde 33,4 oranında düştü.

Sadece Hong Kong değil, diğer Asya ülkelerinden gelen turist sayısında da yavaşlama görüldü.

Güney Kore’den gelen ziyaretçi artışı Mayıs ayında yüzde 11,8 iken, Haziran’da bu oran yüzde 3,8’e geriledi. Tayvan’dan gelen turist sayısındaki artış da yüzde 15,5’ten yüzde 1,8’e düştü. Ocak-Mayıs döneminde ortalama yüzde 24 artış gösteren Japonya’ya gelen toplam yabancı turist sayısı, Haziran ayında yalnızca yüzde 7,6 arttı.

Haziran ayında Asyalı turistlerin Japonya’ya ilgisi azalırken, Batılı ülkelerden gelen ziyaretçilerin oranında artış kaydedildi.