Ateşkes olacak mı? 'Top artık Rusların sahasında'

Zelenskiy, sekiz saatten fazla süren görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın kabul ettiği ateşkes önerisinin Rusya ile sadece hava ve denizi değil, çatışmanın tüm cephelerini kapsadığını söyledi. Zelenskiy, "Ukrayna bu teklifi kabul ediyor, biz bunu olumlu buluyoruz, böyle bir adım atmaya hazırız, ABD'nin de Rusya'yı ikna etmesi gerekiyor" diyerek, Moskova'nın kabul etmesiyle ateşkesin başlayacağını kaydetti.

Ateşkesin sağlanması durumunda söz konusu 30 gün içerisinde ABD ve diğer müttefikler ile görüşeceklerini kaydeden Zelenskiy, Ukrayna için güvenlik garantileri ve sürdürülebilir barış hakkında çalışacaklarını belirtti. Zelenskiy mesajında, "Ukrayna barışa hazır. Rusya'nın da savaşı durdurma ya da savaşa devam etme yönündeki isteğini göstermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İSTİHBARAT PAYLAŞIMI YENİDEN BAŞLAYACAK

ABD'li yetkililer ise Cidde'deki toplantının ardından, "İstihbarat paylaşımına verilen arayı derhal kaldıracağız ve Ukrayna'ya güvenlik yardımına yeniden başlayacağız" açıklaması yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio toplantıdan hemen sonra, savaşı sona erdirmek için adım atma sorumluluğunun artık Rusya'da olduğunu söyledi. Ruslar hakkında "Evet demelerini, barışa evet demelerini umuyoruz. Top artık onların sahasında" dedi.

TRUMP YENİDEN DAVET EDECEK

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna lideri Volodimir Zelenski arasında iki haftadan kısa bir süre önce yaşanan tartışma büyük yankı uyandırmıştı. Trump, bugün ABD ile Ukrayna arasındaki son görüşmeleri değerlendirdi. Trump, "Ukrayna bu anlaşmayı kabul etti ve umarım Rusya da kabul eder. Bugün ve yarın onlarla bir araya geleceğiz ve umarım bir anlaşmaya varabiliriz." dedi.

İki ülke arasındaki sürecin tam bir ateşkesle sonuçlanmasını umduğunu belirten Trump, "Yani burada söz konusu olan tam bir ateşkes. Ukrayna bunu kabul etti ve umarım Rusya da kabul eder." değerlendirmesini yaptı. Trump, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin yeniden Beyaz Saray'a davet edilip edilmeyeceği" yönündeki soruya ise "Evet, kesinlikle." diye yanıt verdi. (Fotoğraf: Shutterstock)

