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ATM'lerde yeni dönem: Avrupa'da bu ay başlıyor

Avrupa'da ATM'lerde 28 Haziran'dan itibaren yeni dönem başlıyor.

18 Haziran 2025 | 14:33
ATM'lerde yeni dönem: Avrupa'da bu ay başlıyor

Almanya, İspanya gibi pek çok ülkede 28 Haziran'dan itibaren yeni nesil ATM'ler devreye girecek. Bu dönüşüm AB Erişilebilirlik Yasası'ndan kaynaklanıyor.

  • İspanyol El Pais'in haberine göre 28 Haziran 2025’ten itibaren ülkede yüksek-contrast ekranlar, büyük yazı tipi, kablolu ses desteği (kulaklık girişi), tekerlekli sandalye erişimi gibi özelliklere sahip ATM'ler devreye girecek.
  • Alman Chip.de'nin haberine göre yeni yasa, yeni kurulan ATM'lerin bir dizi iyileştirmeyle donatılmasını şart koşuyor. Bunlar arasında örneğin görme engelli kişilere yardımcı olmak için sesli sinyaller, daha büyük yazı tipleri, daha okunaklı metinler ve basitleştirilmiş menüler yer alıyor. Ek olarak, makineler kullanıcı rahatlığını daha da artırmak için sesli komutlar sağlayabilmeli. Habere göre banka müşterileri yeni ATM'lerle fiziksel sınırlamalara bakılmaksızın daha kolay ve rahat bir şekilde para çekebilecekler.

Yasa, yeni düzenlemeler yürürlüğe girdikten sonra kurulan ATM'ler için geçerli. Mevcut ATM'lerin yeni şartları sağlamaları içinse 15 yıl süresi var. Yeni yasadan yalnızca ATM'ler etkilenmiyor. Ayrıca Bilet makineleri, ödeme terminalleri ve check-in sistemleri de daha erişilebilir olacak.

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Avrupakent GYO (AVPGY) temettü tarihini duyurdu
Galatasaray'dan KAP'a sponsorluk açıklaması
18 Haziran borsada gün sonu rakamları
Gedik Yatırım temettü tarihi belli oldu (2025)
Ülker Bisküvi (ULKER) temettü tarihi ve temettü miktarı (2025)
Borsada haziranda temettü vermesi kesinleşmiş 26 şirket
Bu hafta en az 12 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
69 yıllık tekstil şirketinden KAP'a konkordato açıklaması
2025 sonuna kadar 180 restoran açmayı hedefliyor
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