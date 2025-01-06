Avro Bölgesi 2024'ü 'kırılgan' tamamladı

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Avro Bölgesi'nin 2024 Aralık ayına ilişkin bileşik ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde aralıkta ekonomik faaliyet yeni iş ve istihdamdaki düşüşle geriledi. Bu dönemde enflasyonist baskılarda da artış yaşandı. Böylece, Avro Bölgesi ekonomisi 2024'ü kırılgan bir durumda tamamladı.

Kasım ayında 48,3 seviyesinde olan Avro Bölgesi bileşik PMI, aralıkta 49,6'ya ulaştı. Böylece, Avro Bölgesi'nde bileşik PMI son 2 ayın en yüksek seviyesini gördü.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor.

Ayrıca, Avro Bölgesi'nde kasımda 49,5 olan hizmet sektörü PMI da aralıkta 51,6'ya çıktı. AA