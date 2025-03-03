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Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon şubatta geriledi

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon oranı şubat ayında yüzde 2,4 seviyesine düştü.

03 Mart 2025 | 14:26
Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon şubatta geriledi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) Avro Bölgesi'nin şubat ayına ilişkin öncü enflasyon verilerini yayımladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde ocakta yüzde 2,5 olan yıllık Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) yükseliş eğilimi şubatta yüzde 2,4'e indi. TÜFE, şubatta aylık bazda ise yüzde 0,5 arttı.

Piyasa beklentisi yıllık enflasyonun şubatta yüzde 2,3 olacağı yönündeydi.

Avro Bölgesi'nde şubatta çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,6 seviyesinde gerçekleşti.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek fiyat artışı yüzde 3,7 ile hizmet sektöründe görüldü. Bunu yüzde 2,7 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,6 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 0,2 ile enerji ürünleri izledi.

Enflasyon şubatta Estonya'da yüzde 5, Hırvatistan'da yüzde 4,7, Belçika'da yüzde 4,4 ve Slovakya'da yüzde 4 oldu.

Yıllık enflasyon İspanya'da yüzde 2,9, Almanya'da yüzde 2,8, İtalya'da yüzde 1,7 ve Fransa'da yüzde 0,9 seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan, Avrupa Merkez Bankası (ECB) enflasyonun orta vadede yüzde 2 olmasını hedefliyor. AA

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