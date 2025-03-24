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Avrupa'da borsada işlem gören en değerli şirket oldu

Almanya merkezli yazılım şirketi SAP'ın piyasa değeri 314 milyar avroya yükselerek, Danimarka merkezli ilaç şirketi Novo Nordisk'ı geride bıraktı.

24 Mart 2025 | 14:40
Avrupa'da borsada işlem gören en değerli şirket oldu

SAP hisseleri TSİ 12.45’te yaklaşık yüzde 1,6 arttı. Böylece Alman şirketin piyasa değeri yaklaşık 314 milyar avroya ulaştı.

Novo Nordisk'ın hisseleri ise yüzde 2'den fazla değer kaybederken, şirketin piyasa değeri 305 milyar avroya geriledi. Böylece Alman SAP, Avrupa'da borsada işlem gören en değerli şirket oldu.

Şirketlere satış ve tedarik zinciri gibi uygulama yazılımları sağlayan SAP hisseleri 2024'te yaklaşık yüzde 40 ve bu yıl yüzde 12 yükseldi. SAP'ın gelirleri geçen yıl özellikle bulut ve yapay zekaya yönelik yüksek talep sayesinde beklentilerin üzerinde artmıştı.

Ozempic ve Wegovy ilaçlarının üreticisi Danimarkalı Novo Nordisk'ın hisseleri ise yeni nesil obezite ilacı Cagrisema'nın denemelerinden elde edilen verilerin yatırımcıları hayal kırıklığına uğratmasının ardından son 60 günde yüzde 40 değer kaybetti. 

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Borsada yarın temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Mart)
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Bugün temettü dağıtacak 1 şirket var: 5.327 TL
SASA'dan kredi notu açıklaması
Akçansa temettü 2025 ne zaman? Ödeme tarihi ve miktarı
KAP'ın internet sitesi yenilendi
Borsada emir/işlem oranı ve ücretinde değişiklik
SPK’dan yeni tedbirler: 3 karar
Borsada bu hafta genel kurulu olan 73 şirket
BİM, Ford, Tüpraş, Telekom... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
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