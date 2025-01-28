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Avrupa’da faiz indirimleri sürecek mi? 3 uzman yorumu...

Uzmanlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının özellikle Avro Bölgesinde büyümeyi riske atabileceğine yönelik öngörülerle Avrupa Merkez Bankasının (ECB) bu yıl faiz indirimlerine devam etmesini bekliyor.

28 Ocak 2025 | 16:03
Avrupa’da faiz indirimleri sürecek mi? 3 uzman yorumu...

Gelecek dönemde Avro Bölgesinde resesyon-enflasyon ikileminin daha çok etkili olmasının ECB'nin enflasyonla mücadelesini zorlaştırabileceği öngörülürken, uzun süren parasal sıkılığın resesyon risklerini besleyebileceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar, Trump'ın politikalarından kaynaklanan belirsizliklere karşın, Trump'ın politikalarının özellikle Avro Bölgesinde büyümeyi riske atabileceğine yönelik öngörülerle ECB'nin bu yıl faiz indirimlerine devam etmesini bekliyor.

Rabobank Kıdemli Makrostratejisti Bas Van Geffen, "ECB'nin ocak ayında politika faizini 25 baz puan daha düşürmesini bekliyoruz ve bu durum piyasayı şaşırtmamalı. Mevcut piyasa fiyatlandırmaları ECB'nin ocak ayı toplantısında faiz oranlarını düşürme olasılığının yaklaşık yüzde 97 olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Trump'ın göreve başladığını ve çok sayıda başkanlık kararnamesine imza attığını vurgulayan Geffen "Ancak Trump henüz tarifeler konusunda herhangi bir adım atmadı. Bu nedenle ECB'nin politika yapıcılarının görünüm hakkındaki fikirlerini değiştirmediğini düşünmüyorum." dedi.

Geffen, ancak Trump'ın henüz herhangi bir tarife uygulamamış olsa da belirsizliğin yüksek kalmaya devam ettiğini söyledi.

‘TEMKİNLİ KALMASINI BEKLİYORUM’

Öte yandan, bunun Avro Bölgesinin büyümesi ve enflasyonu açısından ne anlama geldiğinin de hala belirsiz olduğunu bildiren Geffen, "Bu yüzden ECB'nin de temkinli kalmasını bekliyorum. Bu ECB Başkanı Christine Lagarde'ın muhtemelen önümüzdeki toplantılar için fazla sözlü yönlendirme yapmayacağı anlamına geliyor, böylece ECB önümüzdeki aylardaki gelişmelere yanıt vermek için esnek kalacak." ifadelerini kullandı.

ECB'nin ocak, mart ve nisan ayı toplantılarında politika faizlerinden 25 baz puanlık indirime gidebileceği öngörüsünde bulunan Geffen ancak tarifelere yönelik belirsizlikler ve potansiyel tarife açıklamalarının ECB'nin bundan sonraki hamleleri için belirleyici olabileceğini aktardı.

‘ECB'NİN İNCE BİR ÇİZGİDE YÜRÜMESİ GEREKİYOR’

ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, Avro Bölgesindeki büyüme görünümü oldukça zayıf kalırken, Trump'ın başkan seçilmesinin ardından artan belirsizliğin kısa vadeli büyüme perspektiflerini daha da tehlikeye attığını belirtti.

Bunun para politikasında daha fazla gevşeme yapılabileceği konusunda gerekçe oluşturduğunu ifade eden Houte, aynı zamanda enerji ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle enflasyonun ilk çeyrekte ECB tahminlerinden daha yüksek gerçekleşmesinin de mümkün olduğunu aktardı.

Houte, dolayısıyla ECB'nin ince bir çizgide yürümesi gerektiğini dile getirdi.

"Ancak, ücret artışlarının zayıflayan işgücü piyasasının etkisiyle azalacağı beklentisi ve mevcut faiz oranı seviyesinin hala kısıtlayıcı olduğu düşünüldüğünde, ECB faiz oranlarını kademeli bir hızda da olsa düşürmeye devam edebilir." değerlendirmesinde bulunan Houte, bankanın ocak ayı toplantısında politika faizlerinde 25 baz puanlık bir indirim yapabileceğini söyledi.

Natixis Avrupa Makroaraştırma Başkanı Dirk Schumacher ise, ECB'nin ocak ayı toplantısında politika faizlerinde 25 baz puanlık indirim yapmasının beklendiğini kaydetti. AA

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