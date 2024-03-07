Avrupa Merkez Bankası, 3 temel politika faizini sabit tuttu

ECB'den para politikası kararına ilişkin yapılan açıklamada, Bankanın refinansman faizini yüzde 4,50, mevduat faizini yüzde 4 ve marjinal fonlama faizini yüzde 4,75'te sabit bıraktığı belirtildi. Böylece para politikasına yönelik yılın ikinci toplantısında, art arda dördüncü kez 3 temel politika faizi sabit tutulurken faiz oranları avro tarihindeki en yüksek seviyede kalmaya devam etti.

ECB, Temmuz 2022'den bu yana art arda 10 toplantıda faiz oranlarını toplamda 450 baz puan artırmıştı.

Geçen yıl faiz artışlarına devam eden ECB, Eylül 2023'teki toplantısında refinansman faizini yüzde 4,50'ye yükseltmesinin ardından ekim, aralık ve ocak toplantılarında değişikliğe gitmedi.

Faiz kararı metninde ECB, ücretlerdeki artışa atıfta bulunarak, enflasyonun temel göstergelerinin çoğu daha da gevşemiş olsa da kısmen çalışanların ücretlerindeki güçlü artış nedeniyle yurt içi fiyat baskılarının yüksek kalmaya devam edeceği belirtildi.

Finansman koşullarının kısıtlayıcı olması ve geçmişteki faiz artışlarının finansman koşullarına güçlü bir şekilde baskı oluşturmaya devam ettiğine vurgu yapılan açıklamada, "Ekonomik faaliyetlerin yakın vadede durgun seyretmesi beklenmektedir." ifadesi yer aldı.

ECB Yönetim Konseyi'nin enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefine yönelik kararlılığının anımsatıldığı açıklamada, konseyin gelecekteki kararlarının, politika faizlerinin gerektiği kadar kısıtlayıcı seviyelerde olmasını sağlayacağı tekrar edildi.

ECB'nin açıklamasında, "Yönetim Konseyi, enflasyonun yüzde 2'lik orta vadeli hedefine zamanında dönmesini sağlamaya kararlıdır. Yönetim Konseyi, mevcut değerlendirmesine dayanarak, ECB'nin temel faiz oranlarının, yeterince uzun bir süre boyunca korunduğunda, bu hedefe önemli bir katkı sağlayacak seviyelerde olduğunu hesaplamaktadır.” yorumu yapıldı.

Bankanın açıklamasında, ECB Yönetim Konseyi’nin politika faiz oranlarının uygun kısıtlama seviyesini ve süresini belirlemek için verilere bağlı bir yaklaşım izlemeye devam edeceği yeniden vurgulandı. Banka, Pandemi Acil Varlık Alım Programı (PEPP) kapsamında satın alınan menkul kıymetlerin vadesi gelen anapara ödemelerinin tamamının yeniden yatırımına devam edecek.

Banka, PEPP programından elde edilen gelirin yeniden yatırımını 2024'ün ikinci yarısından itibaren ayda 7,5 milyar avro azaltacak. Bu yıl sonunda ise yeniden yatırımlar tamamen durdurulacak.

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde ocakta yüzde 2,8 olan yıllık enflasyon oranı, şubatta yüzde 2,6'ya geriledi. ECB, sağlıklı bir ekonomi için tüm Avro Bölgesi'nde enflasyonun yüzde 2 olmasını hedefliyor.

ECB, 2024 Avro bölgesi büyüme tahminini düşürdü

ECB karar metninde, bankanın yeni makroekonomik tahminlerine de yer verildi. Buna göre, kısa ve orta vadede, ECB daha az fiyat baskısı beklerken, aynı zamanda önemli ölçüde daha zayıf bir büyüme öngörüyor. ECB tarafından 2024 yılı için beklenen enflasyon oranı (manşet) 0,4 puanlık düşüşle yüzde 2,3’e, 2025 yılı için ise 0,1 puanlık düşüşle yüzde 2’ye gerilerken 2026 yılı için beklenti yüzde 1,9’da kaldı.

Bankanın Avro Bölgesi büyüme tahmini ise 2024 için yüzde 0,8’den 0,6’ya indirilirken, 2025 için yüzde 1,5’de sabit kaldı.,2026 yılı için de yüzde 1,6'lık büyüme tahminine yer verildi.

Bankanın çekirdek enflasyona ilişkin tahminlerinin Aralık 2023’e oranla daha düşük olması dikkati çekti.

ECB’nin Avro Bölgesi'nin gıda ve enerji hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon oranı tahmini 2024 için yüzde 2,7’den 2,6’ya; 2025 için de yüzde 2,3’ten 2,1’e düşürüldü. 2026 yılı için de yüzde 2’lik çekirdek enflasyon tahminine yer verildi.