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Avrupa'nın başı sahte 2 eurolarla dertte

2007 yılında Monako Prensliği tarafından basılan ve Grace Kelly’nin portresini taşıyan 2 euroluk hatıra madeni para, koleksiyon dünyasında en değerli ve tanınan euro paraları arasında yer alıyor.

06 Ağustos 2025 | 14:38
Avrupa'nın başı sahte 2 eurolarla dertte

Orijinal örnekleri koleksiyonerler arasında binlerce euroya alıcı bulabiliyor. Ancak son günlerde ortaya çıkan ve orijinaline neredeyse birebir benzeyen bir taklit, sahtecilik endişesini yeniden gündeme taşıdı.

focus.de'nin haberine göre yeni taklit paranın üzerinde her ne kadar “Copy” (Kopya) ibaresi bulunsa da tasarımı ve malzeme görünümü bakımından gerçek bir tedavül parasıyla neredeyse ayırt edilemiyor. 

Sektör uzmanları, bu baskının daha önceki sahte paralardan farklı olarak çok daha detaylı ve inandırıcı olduğunu ifade ediyor. Söz konusu taklit, yalnızca koleksiyoncuları değil, gündelik nakit kullanımı hedef alarak dolaşıma da girebilecek nitelikte üretildi.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Grace Kelly temalı sahte paraların daha önce tespit edildiğini ve üzerinde “Copy” yazılı olan başka 2 euroluk sahte paraların da ele geçirildiğini doğruladı. 

Banka yetkilileri, bu tür baskıların sahte para sayıldığını ve Almanya Merkez Bankası Kanunu ile Ceza Kanunu’nda yer alan maddeler kapsamında değerlendirildiğini bildirdi.

Sahte paraların yalnızca nadir koleksiyon paralarıyla sınırlı kalmadığı, sıradan 2 euroluk tedavül paralarının da hedef alındığı belirtiliyor. 

Örneğin, Estonya'ya ait tedavül paraları da sahtecilerin radarına girmiş durumda. Bu tür paralar milyonlarca adet dolaşımda bulunduğundan, sahteleri gündelik hayatta fark edilmeden el değiştirebiliyor.

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