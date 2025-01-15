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  • Avrupa'nın en büyük ekonomisi art arda 2. yıl küçüldü

Avrupa'nın en büyük ekonomisi art arda 2. yıl küçüldü

Almanya ekonomisi, geçen yıl Çin ile artan rekabet ve yapısal sorunların ekonomiyi frenlemesiyle art arda ikinci yıl küçüldü.

15 Ocak 2025 | 15:38
Avrupa'nın en büyük ekonomisi art arda 2. yıl küçüldü

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Alman ekonomisine ilişkin 2024’ü kapsayan öncü büyüme verilerini açıkladı.

Buna göre, Almanya'da mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 daralırken, 2024 yılının tamamında ise bir önceki yıla göre yüzde 0,2 geriledi. Böylece dünyanın 3. ekonomisi olan Almanya ekonomisinde 2023’teki yüzde 0,3'lük düşüşün ardından 2024’te de daralma görüldü.

Alman ekonomisi, en son 2002-2003 döneminde iki yıl art arda küçülmüştü.

Piyasalarda Avrupa'nın en büyük ekonomisinin geçen yıl yüzde 0,2 küçülmesi bekleniyordu.

Destatis Başkanı Ruth Brand, basın toplantısında, “Konjonktürel ve yapısal baskılar 2024'te daha iyi bir ekonomik kalkınmaya engel oldu. Bunlar arasında önemli satış pazarlarında Alman ihracat endüstrisi için artan rekabet, yüksek enerji maliyetleri, hala yüksek düzeyde olan faiz oranı seviyesi ve aynı zamanda belirsiz ekonomik beklentiler yer alıyor. Bu çerçevede, Alman ekonomisi 2024’te bir kez daha daraldı.” ifadelerini kullandı.

"2024, konjonktürel ve yapısal rüzgarların fırtınaya dönüştüğü yıl oldu"

ING Küresel Makro Araştırma Başkanı ve Almanya Başekonomisti Carsten Brzeski de konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Alman ekonomisi 2024 yılını bir başka hayal kırıklığıyla kapattı. 2024, konjonktürel ve yapısal rüzgarların fırtınaya dönüştüğü yıl oldu." ifadelerini kullandı.

Brzeski, Alman ekonomisinin 2000'li yılların başından beri ilk kez iki yıl art arda daraldığını belirterek, şunları kaydetti:

“2000'li yılların başları Almanya'nın ‘Avrupa'nın hasta adamı’ unvanını aldığı son dönemdi. Tarih tekerrür etmez ama kafiye tutar. Destatis, Alman ekonomisinin geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 küçüldüğünü açıkladı. Bu tahminin aralık ayına ilişkin somut veriler olmadan hesaplandığını unutmayın. Sanayi şirketlerinin artan enerji fiyatları nedeniyle aralık ayında üretime ara verdiğine dair haberler göz önüne alındığında, dördüncü çeyrek GSYH verilerinin aşağı yönlü revize edilmesi riski bulunuyor.”

Alman sanayisinin son birkaç yıldır tüm ekonominin yaşadığı sorunların en iyi örneği olduğunu belirten Brzeski, "Alman sanayisi konjonktürel ve yapısal rüzgarlar arasında sıkışıp kalmış ve nihayet ucuz enerji ve kolay erişilebilir büyük ihracat pazarlarından oluşan eski makro iş modelinin artık işe yaramadığını fark etmiştir. 10 yıllık yetersiz yatırım, kötüleşen rekabet gücü ve Çin'in ihracat destinasyonundan şiddetli endüstriyel rakibe dönüşmesi Alman ekonomisine zarar verdi ve vermeye devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Brzeski, Alman sanayisinde önemli bir toparlanmanın henüz görünmediğine işaret ederek, "yaklaşan gümrük vergileri ve ABD'nin yeni yönetiminden beklenen 'komşunu dilendir' politikalarının modern versiyonu eklenince, Alman sanayisi için görünümün hiç de iç açıcı olmadığını" vurguladı.

Ülke, 2025'in ilk çeyreğinde de daralırsa teknik resesyona girecek

Bu arada geçen yılın son çeyreğinde yüzde 0,1 küçülen Almanya ekonomisi, 2025'in ilk çeyreğinde de daralması halinde, iki çeyrek art arda daralma olarak tanımlanan teknik resesyona girecek.

2023'te alışılmışın dışında yüksek düzeydeki enflasyonun satın alma gücünü etkilemesi, yüksek enerji fiyatları, düşen yatırımlar, zayıf dış talep ve faiz oranlarının yüksekliği gibi nedenlerle bir önceki yıla göre ekonomisi yüzde 0,3 daralan Almanya, G7 ülkeleri içinde küçülen tek ülke olmuştu.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya'nın bel kemiğini oluşturan şirketler, artan enerji fiyatları ve ihracata bağımlı Almanya ekonomisinde özel bir sorun olan dış talepteki düşüşe bağlı sert makroekonomik rüzgarlarla mücadele etmekte zorlanırken, Çinli şirketlerin oluşturduğu ağır rekabet ile de karşı karşıya bulunuyor.

  • İnşaat sektörü gibi otomotiv, makine mühendisliği ve kimya endüstrileri gibi önemli sektörler de düşük taleple mücadele ederken, Almanya’nın ihracatı 2024’te bir önceki yıla kıyasla yüzde 0,8 geriledi. Özel tüketim harcamaları sadece yüzde 0,3 arttı.
  • Diğer ülkelere göre pahalı enerji ve aşırı bürokrasi Almanya'yı bir sanayi ülkesi olarak zorlarken, Almanlar da belirsizlik nedeniyle paralarını harcamıyor. Ülkede eski olan altyapının yenilenmesi gerekiyor.
  • Rusya-Ukrayna Savaşı, Almanya ekonomi gündemine bütçe anlaşmazlıklarına kadar uzanan siyasi belirsizlikler de eklerken, 23 Şubat’ta yapılacak erken seçim ve gelecekteki ekonomi politikası çerçevesinin belirsiz olması birçok şirketin yatırım yapmaktan çekinmesine neden oluyor.
  • Ayrıca geçen yılki durgun ekonomi, ülkede kamu maliyesini de olumsuz etkiledi. Alman hükümeti 2024 yılında daha yüksek yeni borç kaydetti. Almanya'da federal hükümet, eyaletler ve belediyeleri kapsayan bütçe açığı, Ocak-Eylül 2024'te artan harcamalar ve yüksek faizlerin etkisiyle yaklaşık 108 milyar avroya çıktı.

2025'te kayda değer bir toparlanma beklenmiyor

Alman ekonomisinin zayıflığının kronik hale geldiğini belirten ekonomistler, bu yılda Alman ekonomisinin toparlanmasını beklemiyor.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), 13 Aralık’ta ticarette korumacılıktan kaynaklanan tehditler, jeopolitik çatışmalar ve yapısal değişim nedeniyle bu yıl için takvim etkisinden arındırılmış GSYH büyüme tahminini yüzde 1,1’den yüzde 0,2’ye indirmişti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) de Alman ekonomisinin 2025’te diğer tüm sanayileşmiş ülkelerden daha yavaş büyümesini bekliyor.

Alman hükümetinin ekonomiye ilişkin son raporunda ise "Almanya'da kayda değer bir ekonomik toparlanma ancak gelecekteki ekonomik, finansal ve jeopolitik çerçeve koşullarına ilişkin net bir görünüm ortaya çıktığında başlayabilir." denildi.

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