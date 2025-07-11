Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), haziran ayına ilişkin iflas başvurularına ait verileri paylaştı. Ülkede, haziran ayında, iflas başvuruları bir önceki yılın haziranına göre yüzde 2,4 artış gösterdi.

Öte yandan Destatis, Almanya'da şirket ve şahıs iflaslarında nisan ayına ilişkin nihai verileri de paylaştı. Nisan ayında iflas eden işletme sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,5 artarak 2 bin 125'e yükseldi.

Nisanda en çok iflas, her 10 bin şirkette 11,3 vaka ile taşımacılık ve depolama sektöründe görüldü. Bunu her 10 bin şirkette 9,8 vaka ile inşaat sektörü takip etti.

Şirketlerin iflas talepleriyle ilgili alacaklılara ödenmesi öngörülen borç ise 2,5 milyar euro olarak kaydedildi. Söz konusu borç geçen yıl nisanda yaklaşık 11,3 milyar euroydu.

Kişisel iflas başvurularının da 6 bin 328 adet olduğu açıklandı. Bu veri de 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 0,8 arttı.

2005'ten beri en yüksek seviye

Öte yandan, Almanya'daki Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), ülkede iflas eden şirket sayısının yılın ikinci çeyreğinde, 2005'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını belirtmişti.

Yılın ikinci çeyreğinde 4 bin 524 şirket iflas ederken, yaklaşık 45 bin istihdam etkilendi.

Geçen yılın ikinci çeyreği ile karşılaştırıldığında nisan-haziran dönemindeki iflas sayısı yüzde 7 arttı.

Uzmanlara göre iflaslardaki artışın Almanya'da süregelen ekonomik gerilemeyle ilgisi yok.

IWH İflas Araştırmaları Bölümü Başkanı Steffen Müller, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Uzun yıllar boyunca, aşırı düşük faiz oranları iflasları önledi ve Kovid-19 pandemisi sırasında, hükümet destek önlemleri zaten zayıf olan şirketlerin bile piyasada kalmasına izin verdi" ifadesini kullandı.

Müller, yüksek enflasyon sonrası faiz oranlarındaki artışın ve hükümet desteğinin kesilmesinin 2022'nin ortalarından itibaren iflaslarda artışa yol açtığını belirtti. AA