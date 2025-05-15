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Avustralya'da salgın: Can kaybı 31'e çıktı

Avustralya'nın Queensland eyaletinde melioidoz hastalığı nedeniyle Kasım 2024'ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi.

14 Mayıs 2025 | 11:27
Avustralya'da salgın: Can kaybı 31'e çıktı

Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) haberine göre, çamur parçacıklarının solunması veya kirli suyla temas ile bulaşan melioidoz salgını vakaları, Queensland eyaletinde görülmeye devam ediyor.

Yetkililer, kuzeydeki Townsville kentinde bir kişinin yaşamını yitirmesiyle eyalet genelinde görülen melioidoz hastalığı kaynaklı ölümlerin sayısının 31'e ulaştığını açıkladı.

Kasım 2024'te şiddetli yağışların başlamasından bu yana eyalet genelinde 221 vakanın kayıtlara geçtiğini belirten yetkililer, yaşlılar, aşırı alkol tüketenler ve kronik sağlık sorunları olanların riskli grubunda yer aldığını vurguladı.

Yetkililer, şiddetli yağışların sona erdiği eyalette kaydedilen vaka sayısının düşüşe geçmesini beklediklerini ifade etti. AA

 

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Kuzey Boru temettü kararını duyurdu
Borsada dün temettü duyuran 4 şirket
Aksa Akrilik temettü ödeme tarihini duyurdu (2025)
BİM temettü miktarını güncelledi: Yeni rakamlar
ASELSAN'dan 55,7 milyon dolarlık sözleşme
13 Mayıs borsada gün sonu rakamları
Borsada bugün temettü dağıtacak 4 şirket var
Bugün 1 hissede bedelli sermaye artırımı var (14 Mayıs)
Bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu
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