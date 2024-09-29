ORF'in paylaştığı sandık çıkışı anketine göre anketlerde de birinci sırada gösterilen aşırı sağcı FPÖ, yüzde 29,1 oyla önde gidiyor. İktidarın büyük ortağı merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) yüzde 26,3 ile ikinci, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ise yüzde 20,6 ile üçüncü sırada yer alıyor. İktidarın küçük ortağı Yeşiller Partisi yüzde 8,8, liberal Yeni Avusturya Partisi (NEOS) ise yüzde 9 oranında oy almış durumda.

AA'nın haberine göre aşırı sağcı parti ülkede 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk defa bir seçimi birinci sırada götürüyor.

GÖÇ SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK İSTİYOR

FPÖ'nün koalisyon kurması zor olabilir çünkü diğer tüm büyük partiler FPÖ ile çalışmaktan kaçınıyor. Ancak parti koalisyon hükümeti kuramasa bile bu sonuç aşırı sağ için sembolik bir zafer niteliğinde. CNBC'de yer alan analize göre FPÖ, partisi tarafından “Volkskanzler” veya “Halkın Şansölyesi” olarak adlandırılan 55 yaşındaki Herbert Kickl tarafından yönetiliyor. Habere göre bu terim, Adolf Hitler’i tanımlamak için kullanılan; Nazilerle en çok ilişkilendirilen terim. FPÖ, 1950′lerde Hitler’in paramiliter grubu SS’nin eski üyeleri tarafından kurulmuş; ancak parti lideri Kickl ve destekçileri günümüzdeki karşılaştırmayı reddediyor. Analize göre o da aşırı sağcı liderler gibi Avrupa'daki yüksek enflasyonun yanı sıra göç krizinden yararlandı. Kickl, Avusturya’nın göç sisteminde köklü bir değişiklik öneriyor. Buna “istenmeyen yabancıların” “geri göçü”, yani göçmenlerin kendi ülkelerine sınır dışı edilmesi de dahil.

RUSYA'YA YAKIN

Partinin ayrıca Avrupa Birliği’nin aksine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile güçlü bağları var. FPÖ sadece Avrupa’nın Ukrayna’ya verdiği desteğin sona ermesi çağrısında bulunmakla kalmadı, aynı zamanda Rusya’ya savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımların da sona ermesini savundu.

