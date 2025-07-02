Azerbaycan-Rusya gerilimi: Karşılıklı nota verildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan’ın Moskova Büyükelçisi Rahman Mustafayev’in bakanlığa çağrıldığı ve Rus gazetecilerin gözaltına alınması nedeniyle nota verildiği bildirildi. Açıklamada, Büyükelçi’den, Bakü’de gözaltına alınan Rus gazetecilerin derhal serbest bırakılması talep edildiği aktarıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, aynı görüşmede Büyükelçi Mustafayev’in Azerbaycan vatandaşları ile Azerbaycan kökenli kişilerin Rusya Federasyonu kolluk kuvvetleri mensupları tarafından işkenceye maruz bırakılması ve iki kişinin kasten öldürülmesiyle ilgili olarak Azerbaycan tarafının notasını Rus tarafına ilettiği aktarıldı.

Azerbaycan'ın notasında, Rus kolluk kuvvetlerinin Azerbaycanlılara yönelik sorgulama sırasında işkence ve onur kırıcı muameleye karşı sert itirazda bulunulduğu belirtildi.

Büyükelçi Mustafayev’in, saldırıların kapsamlı ve objektif biçimde araştırılması ve sorumluların Rusya Federasyonu’nun mevcut yasalarına uygun şekilde cezalandırılması için acil önlemler alınmasını talep ettiği kaydedildi.

Sputnik'in Bakü ofisinde yapılan arama ve incelemenin Azerbaycan'ın yasalarına ve uluslararası yükümlülüklerine tamamen uygun olduğu aktaran Mustafayev'in Rusya tarafını Azerbaycan'ın iç işlerine karışmamaya davet ettiği ifade edildi.

Azerbaycan ile Rusya arasındaki gerginlik