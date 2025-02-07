Baas sonrası Suriye'de ilk fuar

AA'nın haberine göre rejimin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından Halep ve Şam sanayi odalarının koordinasyoununda, ülkedeki ilk fuar ziyaretçilerle buluştu. Şam Uluslararası Fuar Merkezi'nde dün açılışı yapılan Han Harir Fuarı'na, tekstil ve hazır giyim alanında faaliyet gösteren yaklaşık 90 yerel şirket katılıyor. Çocuk ve kadın giyim ürünlerinin öne çıktığı fuara, yurt dışından da ziyaretçiler geldi.

1 Fuara ilgi yüksek Halep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Muammed Zizan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fuara ilgi çok güzel. Yurt içi ve dışından iş insanlarının katılım da iyi." dedi. Suriye'nin "özgür" olmasından dolayı gurur duyduğunu belirten Zizan, "Eski bizden haraç alınırdı, üretim maliyeti yüksekti. Devrik rejim bizden yüzde 30 vergi alırdı. Artık bu durumdan kurtulduk. Çok şükür şimdi durumlar daha iyi." ifadesini kullandı.

2 Dayanışma içinde olacağız Üreticilerin karşılaştığı zorluklara dikkati çeken Zizan, "Devrik rejim, bize çökmüş altyapı bıraktı. Elektrik sağlayıcıları yok olmuş durumda. İnşallah 6 ay gibi bir sürede durumlar daha iyi olacak. Hep beraber dayanışma içinde olacağız." diye konuştu. Zizan, Suriye'ye yönelik yaptırımların son bulmasını istedi.

3 88'den fazla üretici katıldı Şam Sanayi Odası Fuar Organizatörü Ahmed Ömer de "Birçok ilden 88'den fazla üreticinin katıldığı fuar, ürünlerin tanıtımı için önemli bir fırsat. Ülkenin kuzeyinden eskiden rejim döneminde gelemeyenler artık fuara gelebiliyor." dedi. Ömer, üreticilere daha fazla destek verilmesi çağrısında bulundu.