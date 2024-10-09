Kitaba göre Rusya-Ukrayna savaşı sırasında Biden ve ulusal güvenlik ekibi, Rusya lideri Putin'in nükleer silah kullanma ihtimali nedeniyle çok telaşlanmış.

İddiaya göre Eylül 2022'de ABD istihbarat raporları, Putin'in savaş alanındaki kayıplar nedeniyle Ukrayna'da taktik nükleer silahlar kullanabileceğini söyledi. Woodward'ın haberine göre, endişe verici yeni istihbarat raporlarına dayanarak Beyaz Saray, Rusya'nın taktik nükleer silah kullanma ihtimalinin %50 olduğuna inanıyordu. ABD değerlendirmesine göre bu ihtimal önce %5'e, ardından da %10'a çıkmıştı.

EKİM 2022'DEKİ GÖRÜŞME

Biden, ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan'a “Tüm kanallardan Ruslarla bağlantıya geçin” talimatını verdi ve “Onlara karşılık olarak ne yapacağımızı söyleyin” dedi. Kitap, Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Rus mevkidaşı arasında Ekim 2022'de yapılan gergin bir telefon görüşmesini anlatıyor. Woodward'a göre Austin, Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu'ya “Bunu yaparsanız, Ukrayna'da uyguladığımız tüm kısıtlamalar yeniden gözden geçirilir. Bu, Rusya'yı dünya sahnesinde siz Rusların tam olarak takdir edemeyeceği ölçüde izole edecektir" dedi.

TEHDİT EDİLMEKTEN HOŞLANMAM

Şoygu, “Tehdit edilmekten hoşlanmıyorum,” diye karşılık verdi. Woodward'a göre Austin, “Sayın Bakan. Ben dünya tarihindeki en güçlü ordunun lideriyim. Ben tehdit etmem" diye yanıt verdi. Kitaptaki iddiaya göre iki gün sonra Ruslar bir görüşme daha talep etti. Bu kez Rus savunma bakanı Ukraynalıların “kirli bomba” kullanmayı planladıklarını iddia etti. Woodward'a göre Austin, “Size inanmıyoruz. Buna dair herhangi bir belirti görmüyoruz" diye yanıt verdi. Üst düzey bir Pentagon yetkilisi olan Colin Kahl daha sonra bu olayla ilgili olarak “Muhtemelen tüm savaşın en tüyler ürpertici anıydı” dedi.

