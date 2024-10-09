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Biden, Netanyahu'ya küfür mü etti?

ABD'li gazeteci Bob Woodward'ın yakında çıkacak olan kitabı 'War'da dikkat çeken iddialar yer alıyor.

09 Ekim 2024 | 10:46
Son Güncellenme: 09 Ekim 2024 | 11:16
Biden, Netanyahu'ya küfür mü etti?

CNN'in incelediği yeni kitap, Biden ve ulusal güvenlik ekibinin Afganistan'daki geri çekilmeden, Putin ve Ukrayna savaşı, Netanyahu ile diyaloglar, Prens Selman ile ilişkiler gibi bir çok konuda anlatımlara yer veriyor. Yüzlerce saatlik röportajlara dayanan kitap, Biden'ın başkanlık döneminde yaşadıkları; 2024 kampanyasından çekilme kararıyla ilgili ayrıntılar ve oğlu Hunter Biden'ın yasal sorunlarıyla ilgili konuşmalar dahil pek çok konuyu kapsıyor.

Woodward kitapta Biden ve Netanyahu arasındaki inişli çıkışlı ilişkiyi anlatıyor. Kitap göre Biden, kamu önünde İsrail'i desteklerken, İsrail'in Gazze'deki savaşı nasıl yürüttüğü konusunda perde arkasında Netanyahu ile mücadele ettiğini söylüyor. İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatması üzerine Biden'ın yakın çevresiyle yaptığı konuşmada Netanyahu'ya ağır küfürler ettiği kitapta yer aldı. (CNN'deki habere göre Biden, “That son of a bitch, Bibi Netanyahu, he’s a bad guy. He’s a bad fucking guy! ifadesini kullanmış). Kitapta ayrıca Biden'ın sinkaflı kelimelerin ardından Netanyahu için "yalancı ve o kötü bir adam" ifadelerini kullandığı belirtiliyor.

  • Woodward'a göre Biden, Netanyahu'ya nisan ayında yaptığı telefon görüşmesinde "Senin stratejin ne dostum?" diye sordu.
  • Netanyahu, "Refah'a girmemiz gerekiyor" dedi.
  • Biden, "Bibi, hiçbir stratejin yok." diye yanıt verdi.

Aynı ay İsrail, Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusu'nda üst düzey bir generali öldüren bir saldırı başlattı ve İran da buna karşılık 100'den fazla balistik füze fırlattı. Bu, İran'ın kendi topraklarından doğrudan İsrail'e füze fırlattığı ilk seferdi. ABD, diğer müttefikleriyle birlikte İsrail'in savunmasına yardım etti. İran füzelerinin neredeyse tamamı engellenmişken, Netanyahu misilleme yapmak istiyordu.

Biden, Netanyahu'ya bir telefon görüşmesinde "Kazandığını kabul et, başka bir hamle yapmana gerek yok. Hiçbir şey yapma" dedi. İsrail ise o dönem İran'a karşı sınırlı bir saldırı başlattı ve Biden bunu bir zafer olarak değerlendirdi. Woodward'a göre Biden danışmanlarına, "Bir şeyler yapacağını biliyorum ama bunu sınırlama şeklim ona 'Hiçbir şey yapma' demek" dedi.

'O TAM BİR YALANCI'

Ancak Biden'ın Netanyahu'ya olan öfkesi, savaşın tırmanmasıyla birlikte daha da büyüdü. Woodward, İsrail'in Refah'a operasyon başlatmasının ardından Biden'ın Netanyahu hakkında özel olarak "O tam bir yalancı" dediğini yazıyor.

Woodward'a göre Biden, Temmuz ayında İsrail'in Beyrut'ta düzenlediği hava saldırısında üst düzey bir Hizbullah askeri komutanı ve üç sivilin öldürülmesinin ardından Netanyahu'ya "Bibi, ne oluyor?" diye bağırdı ve "İsrail'in dünya genelinde giderek artan bir şekilde haydut bir devlet, haydut bir aktör olduğu algısı var" dedi. Netanyahu, hedefin "önde gelen teröristlerden biri" olduğunu söyledi ve "Bir fırsat gördük ve değerlendirdik. Ne kadar sert vurursanız, müzakerede o kadar başarılı olursunuz" dedi.

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