ARA
DOLAR
38,51
0,09%
DOLAR
EURO
44,00
0,46%
EURO
GRAM ALTIN
4104,72
0,04%
GRAM ALTIN
BIST 100
9224,84
-0,88%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Beyaz Saray tepki göstermişti, Trump 'İyi adam' dedi

Beyaz Saray tepki göstermişti, Trump 'İyi adam' dedi

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Amazon'un tarifelerin ürünlerin fiyatını nasıl etkilediğini tüketicilere göstereceği iddia edilen bir haber üzerine şirkete tepki gösterdi. Amazon'un sahibi Jeff Bezos ile görüşen Trump'tan ise daha sonra "Jeff Bezos çok iyi biri. Harika bir insan. Sorunu çok hızlı bir şekilde çözdü. Doğru olanı yaptı. İyi bir adam" açıklaması geldi.

30 Nisan 2025 | 00:24
Beyaz Saray tepki göstermişti, Trump 'İyi adam' dedi

Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Amazon'un tarife maliyetlerini tüketicilere göstereceği iddia edilen habere ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Bu konuda ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü belirten Leavitt, "Bu Amazon'un düşmanca ve siyasi bir eylemidir." değerlendirmesinde bulundu.

"(Joe) Biden yönetimi enflasyonu son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkardığında Amazon bunu neden yapmadı?" ifadelerini kullanan Leavitt, Amazon'un Çin'in propaganda koluyla ortaklık kurduğunu ileri sürdü.

Sözcü Leavitt, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un hala bir Trump destekçisi olup olmadığının sorulması üzerine ise Başkan Trump'ın Bezos ile ilişkisi hakkında konuşmayacağını belirtti.

- Bezos'la görüşen Trump'tan açıklama var

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının konuyla ilgili sorusunu yanıtladı. Amazon'un sahibi Jeff Bezos ile bu sabah görüştüğü haberleri Amerikan medyasına yansıyan Trump, "Jeff Bezos çok iyi biri. Harika bir insan. Sorunu çok hızlı bir şekilde çözdü. Doğru olanı yaptı. İyi bir adam." değerlendirmesini yaptı.

Trump, konuyla ilgili detaya girmese de ABD Başkanı'nın sözleri, Amazon'un "tarifelerin ürün fiyatına etkisini müşterilere gösterme" yönündeki muhtemel adımı atmayacağı şeklinde değerlendirildi.

- Amazon, böyle bir şey olmayacağını açıkladı

Punchbowl News'un konuya aşina isimsiz bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Amazon'un tarife maliyetlerini tüketicilere göstereceği belirtilmişti.

Haberde, "Amazon, Başkan Donald Trump'ın ticaret savaşının maliyetinin sorumluluğunu üstlenmek istemiyor." ifadeleri kullanılmıştı. Amazon'un, bir ürünün maliyetinin ne kadarının tarifelerden kaynaklandığını toplam fiyatının yanında göstereceği kaydedilmişti.

Amazon sözcüsü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise "Ultra düşük maliyetli Amazon Haul mağazamızı yöneten ekip, bazı ürünlerde ithalat ücretlerini listeleme fikrini değerlendirdi. Ancak bu hiçbir zaman onaylanmadı ve böyle bir şey olmayacak." ifadeleri kullanıldı. 
Fotoğraf: ShutterStock

0
  • ALTIN GRAM - TL 4104,72 0,04%
  • ALTIN ONS 3315,61 -0,05%
  • BIST 100 9224,84 -0,88%
  • DOLAR/JAPON YENI 142,246 -0,02%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38289 -0,02603%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 82 -0,5786%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,5061 0,091%
  • EURO/DOLAR 1,1391 0,0444%
  • EURO/TURK LIRASI 44,0015 0,4594%
  • STERLIN/DOLAR 1,3412 0,03356%
Borsa Haberleri
Bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
SPK bülteni: 2 kişiye yasak geldi
Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket
Borsa şirketinin ünvanı değişti
'Şu an BIST 100'ün en değerli şirketiyiz'
ASELSAN temettü teklifini duyurdu
BİM temettü miktarı ve ödeme tarihi belli oldu (2025)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 1233
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket (28 Nisan)
Kardemir'de genel kurul günü: Hangi mesajlar verildi?
Garanti BBVA'dan bilanço değerlendirmesi
Yabancı çıkışı BİST’i nasıl etkiler?
53 şirkette ilk çeyrek net kâr beklentileri
Bünyesinde halka açık 4 şirket var
Borsada bu hatta genel kurulu olan 37 şirket
GERİ
İLERİ
Bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
SPK bülteni: 2 kişiye yasak geldi
Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket
Borsa şirketinin ünvanı değişti
'Şu an BIST 100'ün en değerli şirketiyiz'
ASELSAN temettü teklifini duyurdu
BİM temettü miktarı ve ödeme tarihi belli oldu (2025)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 1233
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket (28 Nisan)
Kardemir'de genel kurul günü: Hangi mesajlar verildi?
Garanti BBVA'dan bilanço değerlendirmesi
Yabancı çıkışı BİST’i nasıl etkiler?
53 şirkette ilk çeyrek net kâr beklentileri
Bünyesinde halka açık 4 şirket var
Borsada bu hatta genel kurulu olan 37 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL