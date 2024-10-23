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Bill Gates'den gizli bağış: 50 milyon dolar

The New York Times'ın haberine göre dünyanın en zengin insanlarından Bill Gates'in ABD seçimlerine ilişkin tutumu dev bir bağışla belli oldu.

23 Ekim 2024 | 16:19
Bill Gates'den gizli bağış: 50 milyon dolar

Gazete, konuyla ilgili bilgi sahibi üç kişiye dayandırdığı haberinde dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bill Gates'in kısa bir süre önce ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in başkanlık yarışını destekleyen bir kuruluşa yaklaşık 50 milyon dolar bağışladığını yazdı. Habere göre bağışın gizli kalması gerekiyordu. Microsoft'un kurucularından olan Gates, Harris'i kamuoyu önünde açıkçaca desteklemedi. Ancak bu bağış kendisinin siyasete ilişkin daha önceki stratejisinde önemli bir değişiklik anlamına geliyor.

Haberde yer alan bir kişiye göre Gates bu yıl arkadaşlarıyla yaptığı özel görüşmelerde ikinci bir Donald Trump başkanlığının neye benzeyeceği konusundaki endişelerini dile getirmiş, ancak her iki adayla da çalışabileceğini vurgulamış. Gates'in Kamala Harris ile yakın bir ilişkisi yok, ancak Biden-Harris yönetiminin iklim değişikliği konusundaki çalışmalarını takdir etmiş. Vakfa yakın iki kişiye göre, Gates'in vakfı Bill & Melinda Gates Vakfı, Trump'ın seçilmesi halinde küresel sağlık programlarında yapılacak olası kesintilerden büyük endişe duyuyor. İddialara göre Gates'in bağışı, Kamala Harris'i destekleyen ana dış fon toplama grubu Future Forward'ın kar amacı gütmeyen kolu olan Future Forward USA Action'a gitti.

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Seğmen Kardeşler'den Dubai kararı
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Yeşil enerji şirketleri petrol devlerinin getirilerini geride bıraktı: Zirvenin ilk 5'i
İki hisseye kredili işlem yasağı
Tekfen Holding'den (TKFEN) geri alım açıklaması
Bosch Fren'den (BFREN) SPK başvurusu
Anadolu Grubu Holding (AGHOL) bilanço tarihini duyurdu
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için tedbir
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21 Ekim borsada gün sonu özeti
Yatırımcılar için risk alma zamanı mı?
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İLERİ
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