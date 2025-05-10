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Bill Gates devasa serveti için planını açıkladı: 20 yıl içinde...

Bill Gates servetinin neredeyse tamamını 2045'e kadar bağışlamayı planlıyor.

09 Mayıs 2025 | 11:34
Son Güncellenme: 09 Mayıs 2025 | 11:39
Bill Gates devasa serveti için planını açıkladı: 20 yıl içinde...

Bill ve Melinda French Gates, 2000 yılında Gates Vakfı’nı kurduklarında, vakfın kendi servetlerini kullanarak ölümünden sonra onlarca yıl daha faaliyetlerine devam etmesini planlamışlardı. Ancak şimdi Bill Gates bu kadar beklemek istemediğini söylüyor.

Gates, servetinin “neredeyse tamamını” önümüzdeki 20 yıl içinde bağışlamayı ve vakfı 31 Aralık 2045’te kapatmayı planladığını duyurdu.

Gates, "İnsanlara yardım etmek için kullanılabilecek kaynakları elimde tutmam için çözülmesi gereken çok fazla acil sorun var. Bu yüzden paramı başlangıçta planladığımdan çok daha hızlı bir şekilde topluma geri vermeye karar verdim. Önümüzdeki 20 yıl boyunca Gates Vakfı aracılığıyla neredeyse tüm servetimi dünya çapında hayatları kurtarma ve iyileştirme davasına bağışlayacağım" dedi.

'200 MİLYAR DOLARDAN FAZLA'

Gates, "Gates Vakfı'nın ilk 25 yılında, kısmen Warren Buffett'ın cömertliğiyle desteklenerek, 100 milyar dolardan fazla bağış yaptık. Önümüzdeki yirmi yılda bağışlarımızı ikiye katlayacağız. Kesin miktar piyasalara ve enflasyona bağlı olacak, ancak vakfın 2045'e kadar 200 milyar dolardan fazla harcama yapmasını bekliyorum. Bu rakam, bağış bakiyesini ve gelecekteki katkılarımı içeriyor."

Gates, “Ben öldüğümde insanlar hakkımda pek çok şey söyleyecek, ancak ‘zengin öldü’ bunlardan biri olmayacak" diyor.

Forbes'a göre Gates’in şu anki serveti yaklaşık 113 milyar dolar. Gates, 2045 yılına kadar bu servetin %99’unun azalacağını söylüyor.

3 ALAN

Gates Vakfı'nın bir blog yazısında ise şu ifadeler yer alıyor:

Vakfın stratejileri değişmese de, önümüzdeki yirmi yıl boyunca vakıf, ortaklarıyla birlikte çalışarak üç temel hedef doğrultusunda mümkün olan en fazla ilerlemeyi kaydetmeye odaklanacak:

  • Annelerin ve bebeklerin önlenebilir ölümlerini sona erdirmeye yardımcı olmak
  • Gelecek neslin ölümcül bulaşıcı hastalıklardan mustarip olmadan büyümesini sağlamak
  • Milyonlarca insanı yoksulluktan kurtararak refah yoluna koymak
     
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Limak Doğu Anadolu Çimento temettü tarihi ve miktarını duyurdu (2025)
Başkent Doğalgaz (BASGZ) temettü teklifini duyurdu
Bir şirket daha bedelsiz sermaye artırımı kararı aldı
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