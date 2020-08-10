Microsoft’un kurucusu Bill Gates, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CNET’te yer alan habere göre Gates, yaptığı açıklamada koronavirüs salgınının zengin ülkelerde daha erken biteceğini ve 2021’in sonuna kadar aşı ile birlikte sorunun çözülebileceğini açıkladı.

Ancak Gates’e göre dünyanın geri kalanı için ise koronavirüs ancak 2022 sonunda bitecek.

Gates, halihazırda devam eden aşı geliştirme çabalarında çok büyük bir baskı olduğunu, düzenleyicilerin aşıların güvenli ve verimli olduğunu bilmeden insanlara verilmesine izin verebileceğini söyledi.

Gates, bu aşıların yan etkilerini kontrol etmek için 3. fazda muhtemelen üç ya da dört aya ihtiyaç olduğunu belirtti.