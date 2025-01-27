ARA
DOLAR
35,74
0,22%
DOLAR
EURO
37,47
-0,01%
EURO
GRAM ALTIN
3145,68
-1,07%
GRAM ALTIN
BIST 100
9997,85
-1,06%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Dünya
  • Birkaç günlük gazları kalmıştı: Moldova 'borç' doğal gaz verecek

Birkaç günlük gazları kalmıştı: Moldova 'borç' doğal gaz verecek

Moldova'nın, ülke sınırları içinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Transdinyester bölgesine 3 milyon metreküp "borç" doğal gaz vereceği bildirildi.

27 Ocak 2025 | 19:40
Birkaç günlük gazları kalmıştı: Moldova 'borç' doğal gaz verecek

Moldova Başbakanı Dorin Recean, başkent Kişinev'de gazetecilere yaptığı açıklamada, doğal gaz krizi yaşanan Transdinyester'deki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bölgeye destek verme kararı aldıklarını belirten Recean, "Moldova hükümeti, Transdinyester'e borç olarak 3 milyon metreküp doğal gaz temin etme kararı aldı." dedi.

Avrupa Birliği'nin Moldova'ya 30 milyon avro verdiğini kaydeden Recean, söz konusu paranın Transdinyester'e doğal gaz sevkiyatı ve Moldova için elektrik üretiminde kullanılacağını söyledi.

Transdinyester'in sözde lideri Vadim Krasnoselskiy, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, bölgedeki doğal gazın "birkaç gün içerisinde" biteceğini ifade etmişti.

Rus enerji şirketi Gazprom, 1 Ocak'ta borcunu ödemediği için Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını durdurmuştu. AA

İlgili Haberler
Birkaç günlük doğal gazları kaldı: 'Boruda kalan da bitmek üzere'
Birkaç günlük doğal gazları kaldı: 'Boruda kalan da bitmek üzere'
0
  • ALTIN GRAM - TL 3145,68 -1,07%
  • ALTIN ONS 2737,37 -1,22%
  • BIST 100 9997,85 -1,06%
  • DOLAR/JAPON YENI 154,541 -0,719%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,4387 0,28265%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,375 -0,9763%
  • DOLAR/TURK LIRASI 35,7414 0,216%
  • EURO/DOLAR 1,0484 0,041%
  • EURO/TURK LIRASI 37,4724 -0,0147%
  • STERLIN/DOLAR 1,24731 -0,00321%
Borsa Haberleri
27 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Teknoloji hisseleri "DeepSeek" ile sarsıldı
DeepSeek, hisseleri nasıl etkiledi?
Borsada bu hafta genel kurulu olan 2 şirket
Borsa haftaya düşüşle başladı
CW Enerji'den devam eden yatırımıyla ilgili KAP'a açıklama
Bu hafta kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var
Şişecam, Sasa, Turkcell, Migros... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Turkcell'den 1 milyar dolarlık borçlanma aracı ihracı
BIST 100'de bu hafta en çok kazandıran 3 hisse (20-24 Ocak)
Tüpraş (TUPRS) bilanço tarihi belli oldu
24 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada veri gündemi yoğun
SPK'dan 8 kişiye 6 ay işlem yasağı geldi
Mopaş halka arz sonuçları belli oldu: Kaç kişi katıldı?
Dünya Varlık Yönetim halka arzı ertelendi
GERİ
İLERİ
27 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Teknoloji hisseleri "DeepSeek" ile sarsıldı
DeepSeek, hisseleri nasıl etkiledi?
Borsada bu hafta genel kurulu olan 2 şirket
Borsa haftaya düşüşle başladı
CW Enerji'den devam eden yatırımıyla ilgili KAP'a açıklama
Bu hafta kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var
Şişecam, Sasa, Turkcell, Migros... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Turkcell'den 1 milyar dolarlık borçlanma aracı ihracı
BIST 100'de bu hafta en çok kazandıran 3 hisse (20-24 Ocak)
Tüpraş (TUPRS) bilanço tarihi belli oldu
24 Ocak borsada gün sonu rakamları: Yeni haftada veri gündemi yoğun
SPK'dan 8 kişiye 6 ay işlem yasağı geldi
Mopaş halka arz sonuçları belli oldu: Kaç kişi katıldı?
Dünya Varlık Yönetim halka arzı ertelendi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL