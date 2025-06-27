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Birleşik Krallık'ta büyüyen sorun: Araçları çalıp 1 günde ülke dışına çıkarıyorlar

Birleşik Krallık’ta araç hırsızlığı son on yılda %75 artarak yılda yaklaşık 130.000 araca ulaştı.

27 Haziran 2025 | 14:46
Birleşik Krallık'ta büyüyen sorun: Araçları çalıp 1 günde ülke dışına çıkarıyorlar

CNBC'nin haberine göre çalına araçlar sadece lüks segment değil gündelik kullanıma uygun modelleri de kapsıyor. Habere göre araçlar genellikle Orta Asya ve Afrika gibi, araçların pahalı ve arzın kıt olduğu ülkelere gönderiliyor.
 Haberde yer alan bir rapora göre organize suç grupları, kurduklar ağlar ve kaçakçılık rotaları sayesinde araçları 'bir gün içinde çalıyor, yüklüyor ve Birleşik Krallık dışına çıkarıyor. Habere göre suç örgütleri, çalınan araçları, fiyatların pahalı ya da arzın düşük olduğu pazarlara; özellikle yedek parça ya da komple araç talebinin yüksek olduğu yerlere kolayca ulaştırabiliyor.

 

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KAP'a bildirdi: Konkordato süreci sona erdi
26 Haziran borsada gün sonu rakamları
Doğan Holding'den Ditaş payı satışı
Koç Holding'ten Marmaris Altınyunus açıklaması
Bedelli sermaye artırımı kararını duyurdu: Yüzde 300
Doğuş Otomotiv'den yeni sözleşme duyurusu
2 şirketten bedelsiz kararı, 2 şirketten bedelsiz başvurusu
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SPK'dan 19 internet sitesi için erişim engeli kararı
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