CNBC'nin haberine göre çalına araçlar sadece lüks segment değil gündelik kullanıma uygun modelleri de kapsıyor. Habere göre araçlar genellikle Orta Asya ve Afrika gibi, araçların pahalı ve arzın kıt olduğu ülkelere gönderiliyor.

Haberde yer alan bir rapora göre organize suç grupları, kurduklar ağlar ve kaçakçılık rotaları sayesinde araçları 'bir gün içinde çalıyor, yüklüyor ve Birleşik Krallık dışına çıkarıyor. Habere göre suç örgütleri, çalınan araçları, fiyatların pahalı ya da arzın düşük olduğu pazarlara; özellikle yedek parça ya da komple araç talebinin yüksek olduğu yerlere kolayca ulaştırabiliyor.