El Salvador, kripto para birimi Bitcoin’i yasal hale getiren ilk ülke olarak tarihe geçti.

El Salvador meclisinde yapılan oylamada dünyada ilk niteliğinde bir karar çıktı. Oylama sonucu Bitcoin ülkenin resmi para birimi oldu. Yasa yürürlüğe girdikten sonra BTC, ABD dolarıyla birlikte El Salvador’un para birimi olacak.

El Salvador meclisindeki oylamada 62 evet, 19 hayır ve 3 çekimser oy çıktı.

Artık ülkede her yer Bitcoin’i yasal olarak kabul etmek zorunda kalacak. Devlet Başkanı Nayib Bukele, oynaklığı fazla olan Bitcoin’de yaşanacak kayıpları engellemek için anında dönüşüm imkanı sağlanacağını söyledi.

Ayrıca El Salvador hükümeti önümüzdeki günlerde planlarını konuşmak için IMF ile buluşacak.

TASARININ GEÇMİŞİ

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele, “Bu yüzden kampanya vaadimi fiilen gerçekleştiriyorum. Bitcoin yasallaştığı taktirde El Salvador dünyanın en önemli para merkezlerinden biri haline dönüşecek” ifadelerini kullanmıştı..

El Salvador, Kongre tasarıyı kabul ederek dünyada dijital parayı resmen kabul eden ilk ülke oldu.

Böylece ülkenin, Bitcoin’i ülkenin resmi para birimi olan ABD dolarıyla kullanması bekleniyor.

Bukele, daha önce yaptığı açıklamada, yasanın El Salvador halkına istihdam oluşturacağına vurgu yaparak, “Gelecek hafta El Salvador’da Bitcoin’i yasal şekle dönüştürecek bu öneriyi Kongre’ye göndereceğim. Kısa vadede bu gelişme istihdam yaratacak ve kayıtlı ekonomi dışındaki binlerce insan için finansal katılımı teşvik etmeye yardımcı olacak.” demişti.

Yurt dışında yaşayan El Salvadorluların yılda ülkelerine 6 milyar dolar gönderdiklerini dile getiren Bukele, Bitcoin sayesinde para gönderimini kolaylaştıracaklarını ve bir milyondan fazla düşük gelirli ailenin değişiklikten fayda sağlayacağını kaydetmişti.