Blinken, ABD'nin Suriyeliler tarafından seçilen ve 4 ilkeye bağlı kalacak bir hükümeti tanıyacağını söyledi

CNN'in haberine göre Blinken, "ABD, Suriyelilerin öncülük ettiği ve Suriye halkının sahipliğinde siyasi bir geçiş sürecine tam desteğini teyit etmektedir." ifadesini kullandı. Suriye'deki geçiş sürecinin, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararındaki ilkelere uygun, uluslararası şeffaflık ve hesap verebilirlik standartlarına göre olması gerektiğini kaydeden Blinken, ülkedeki yeni siyasi denklemin "mezhep temelli olmayan bir yönetimle" devam etmesi gerektiğine işaret etti.

CNN'e göre bu Esad rejiminin bu hafta sonu devrilmesinden sonra ABD'nin ilk açık tanıma sözü.

ABD'li bakanın sıraladığı 4 ilke ise şöyle:

Azınlıkların haklarına tam saygı gösterilmesi

İnsani yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasının kolaylaştırılması

Suriye'nin terörizmin üssü olarak kullanılmasının veya komşularına tehdit oluşturmasının önlenmesi

Kimyasal veya biyolojik silah stoklarının güvenli şekilde imha edilmesi konusundaki taahhütlere sadık kalması

"Suriye’nin geleceğine Suriyeliler karar verecektir. Tüm milletler, kapsayıcı ve şeffaf bir sürece destek sözü vermeli ve dış müdahaleden kaçınmalıdır." diyen Blinken, "ABD, bu süreçte oluşacak Suriye hükümetini tanıyacak ve tam destek verecektir. Suriye’deki toplumsal kesimlere uygun her türlü desteği sağlamaya hazırız." değerlendirmesini yaptı.



