BM uyardı: ‘Küresel ticaret sistemi büyük tehditle karşı karşıya’

ABD Başkanı Trump'ın "ekonomik bağımsızlık bildirgesi" olarak açıkladığı tarifeler küresel ticarette yeni bir dönemi başlatırken, bunun sonuçlarına ilişkin uyarılar yapılmaya devam ediyor.

Bu uyarılara en son Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) katıldı.

UNCTAD’dan yapılan açıklamada, Trump’ın yeni gümrük tarifeleriyle küresel ticaret sisteminin kritik bir aşamaya girdiği ve bunun başta en kırılgan ekonomiler olmak üzere büyüme, yatırım ve kalkınma alanlarındaki ilerlemeyi tehdit ettiği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, artan gümrük tarifeleriyle küresel ekonomik büyümenin daha da düşebileceği öngörüsünde bulunularak, şunlar kaydedildi:

“Düşük büyümeli, yüksek borçlu bir küresel ekonomide, yüksek gümrük tarifeleri yatırım ve ticaret akışlarını zayıflatma riski taşır. Zaten kırılgan olan bir ortama belirsizlik katar. Bu durum güveni sarsabilir, yatırımları yavaşlatabilir ve özellikle en kırılgan ekonomilerde kalkınma kazanımlarını tehdit edebilir.”

PEK ÇOK EKONOMİ ‘MÜKEMMEL FIRTINA’ İLE KARŞI KARŞIYA

ABD'nin yaklaşık 200 ticaret ortağından sadece 10'unun bu ülkenin ticaret açığının neredeyse yüzde 90'ını oluşturduğuna vurgu yapılan açıklamada, bunun yanında pek çok düşük gelirli ekonominin halihazırda kötüleşen dış koşullar, sürdürülemez borç seviyeleri ve yavaşlayan iç büyümeden oluşan “mükemmel fırtına” ile karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Açıklamada, “Ticaret reformuna duyulan ihtiyaç açık olmakla birlikte, UNCTAD çözümün diyalog ve müzakere yoluyla gelmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Ticari dengesizlikler, aşırı kazançlar ve modası geçmiş kurallar, en az sorumlu olanları feda etmeden ele alınmalıdır.” ifadelerine yer verildi.

Hem şirketler ve hem de politika yapıcılar için ticaret ve yatırımdaki öngörülemezlik ve belirsizliğin, büyüme ve planlamanın önünde ciddi bir engel haline geleceği uyarısında da bulunulan açıklamada, karar alıcılara, milyonlarca insana büyük acılar yaşatabilecek bu tedbirler nedeniyle, hassas ülkelere uygulanan gümrük vergilerini acilen yeniden gözden geçirmeleri çağrısı yapıldı.

‘SAVUNMASIZ VE YOKSUL KESİMLERE ZARAR VERİYOR’

UNCTAD Genel Sekreteri Rebeca Grynspan, konuya ilişkin değerlendirmesinde, ABD’nin yeni gümrük tarifelerinden sonra büyük ekonomilerin kapsamlı yeni gümrük tarifeleri uygulamaya hazırlanmasının “savunmasız ve yoksul kesimlere zarar verdiğinin altını çizdi.

Grynspan, “Ticaret başka bir istikrarsızlık kaynağı haline gelmemelidir. Kalkınmaya ve küresel büyümeye hizmet etmelidir. Şimdi gerginliği tırmandırma değil, işbirliği zamanıdır. Küresel ticaret kuralları günümüzün zorluklarını yansıtacak şekilde geliştirilmeli ancak bu, temelinde öngörülebilirlik ve kalkınma ile en kırılgan durumda olanları koruyarak yapılmalıdır.” ifadelerini kullandı.