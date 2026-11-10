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Ekonomist
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Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? 10 Kasım 2026 güncel altın fiyatları

Gram altın ve çeyrek altın fiyatları 10 Kasım 2026 Salı günü yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Haftanın ikinci işlem gününde altın piyasasında yaşanan hareketlilikle birlikte gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatları araştırılıyor.

Gram, çeyrek, yarım ve tam altın bugün ne kadar? 10 Kasım 2026 güncel altın fiyatları

ABD’de bugün açıklanacak enflasyon verisi öncesinde altın piyasasında bekle-gör havası hakim oldu. Fed’in aralık ayında faiz artırımı yapabileceğine yönelik beklentinin yükselmesi değerli metal üzerindeki satış baskısını güçlendirdi.

İşte 10 Kasım 2026 Salı gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

-Gram altın satış fiyatı: 6.637,65 TL

-Çeyrek altın satış fiyatı: 10.875,00 TL

-Yarım altın satış fiyatı: 21.744,00 TL

-Tam altın satış fiyatı: 43.421,23 TL

-Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.328,00 T

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Ekonomist
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