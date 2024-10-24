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  • Boeing'in yüzde 35'lik zam teklifini reddeden işçiler greve devam kararı aldı

Boeing'in yüzde 35'lik zam teklifini reddeden işçiler greve devam kararı aldı

ABD merkezli küresel havacılık şirketi Boeing'in çalışanları, maaşlarına dört yıl içinde yapılacak yüzde 35'lik zam teklifini reddederek greve devam kararı aldı.

24 Ekim 2024 | 11:58
Son Güncellenme: 24 Ekim 2024 | 12:08
Boeing'in yüzde 35'lik zam teklifini reddeden işçiler greve devam kararı aldı

The Washington Post gazetesinin haberine göre, eylül ayı ortalarında greve giden 30 binden fazla Boeing çalışanı, şirket ve sendikanın uzlaştığı yüzde 35 zam teklifini kabul etmedi.

Dört yıl içinde yüzde 35'lik maaş artışı, iyileştirilmiş sağlık ve emeklilik yardımları ve 7 bin dolarlık ikramiye teklifi, sendika içerisinde yapılan oylamada çalışanların yüzde 64'ü tarafından reddedildi.

Çalışanlar, yüzde 40 maaş zammı ve emekli maaşı ödemelerinde eski sisteme geçmeyi talep ediyor.

Boeing çalışanları 13 Eylül'de greve gitmişti

Boeing'in 30 binden fazla çalışanı, şirketin zam teklifini kabul etmeyerek 13 Eylül'de greve gitme kararı almıştı.

Şirket ile sendika arasında yapılan son görüşmede işçilerin ücretlerine 4 yıl için yüzde 35'lik artış yapılması üzerine anlaşmaya varılmıştı.

Söz konusu anlaşmanın yürürlüğe girmesi ise sendika içindeki oylamada kesinlik kazanıyor.

2008'deki grev günde yaklaşık 100 milyon dolara mal olmuştu

Boeing'de 1995'teki 10 haftalık grevden bu yana en uzun grev olan 2008'deki 8 haftalık grev, şirkete günde yaklaşık 100 milyon dolara mal olmuştu. Boeing'in 2008'de olduğundan çok daha kötü bir mali durumda olduğu belirtiliyor.

Şirket, en çok satan uçağı olan "737 Max" tipi yolcu uçaklarının 2018'de Endonezya ve 2019'da Etiyopya'daki kazalarından bu yana 27 milyar dolar kaybetti.

Boeing'in her ne kadar geliri azalıp borcu artsa da şirketin 500 milyar dolardan fazla değer biçtiği devasa bir sipariş birikimi olduğu vurgulanıyor.

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