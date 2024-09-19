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Bu şirket 'su altında yaşama' hazırlanıyor

İngiliz şirket su altı yaşam alanları projesini duyurdu...

19 Eylül 2024 | 10:02
Son Güncellenme: 19 Eylül 2024 | 10:17
Bu şirket 'su altında yaşama' hazırlanıyor

CNN'nin haberine göre İngiltere'nin Bristol kenti yakınlarındaki sular altında kalan bir taş ocağındaki dalış merkezi 2022'nin başlarında aniden kapatılınca birçok amatör tüplü dalgıç şaşkınlığa uğradı. Ancak bir süre sonra durum ortaya çıktı. Dalış noktasını bir araştırma merkezi ve şirket kampüsü olarak satın alan İngiltere merkezli bir okyanus teknolojisi şirketi olan DEEP, geçen Eylül ayında gizlilik modundan çıkarak "suda yaşama" misyonunu açıkladı.

Planının temelini, insanların bir aya kadar 200 metre derinlikte yaşamasına ve çalışmasına olanak tanıyacak Sentinel sistemi adı verilen su altı yaşam alanı oluşturuyor. Habere göre Sentinel sistemi, birbirine bağlı modüllerden oluşacak. Şirketin açıklamasına göre sistem okyanusların kimyası hakkında veri toplamaktan tarihi gemi enkazlarını incelemeye kadar çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Deep'e göre modüler yaşam alanı farklı şekillerde yapılandırılabilir. Modüller altı kişilik bir ekipten 50 kişilik bir ekibe kadar genişletibilir.

Şirket, yaşam alanlarının, 2000 yılından bu yana insanların uzayda yaşamasına olanak sağlayan Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) gibi, su altında kalıcı bir insan varlığına olanak sağlamasını umuyor. Şirket geçen hafta şirketin Sentinel için sistemler geliştirmek amacıyla kullanacağı ancak ayrı bir ürün olarak da piyasaya sürülecek olan daha küçük bir su altı yaşam alanı olan Sentinel'in öncülünü duyurdu.

DEEP Başkanı Sean Wolpert, CNN'e yaptığı açıklamada, pilot yaşam alanının, Ağustos ayında Sicilya açıklarında batan bir süper yattan kurtulanları arama görevi gibi, hızlı bir şekilde konuşlandırılmanın gerektiği durumlarda önemli kullanımlara sahip olabilecek. Her şey planlandığı gibi giderse, Sentinel 2027'de kullanıma hazır olacak.
 

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