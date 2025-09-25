ARA
DOLAR
41,47
0,05%
DOLAR
EURO
48,84
0,37%
EURO
GRAM ALTIN
5013,21
0,68%
GRAM ALTIN
BIST 100
11385,78
0,17%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Merkez Bankası açıkladı: Tüm kesimlerde enflasyon beklentileri azaldı

Merkez Bankası açıkladı: Tüm kesimlerde enflasyon beklentileri azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.


Merkez Bankası açıkladı: Tüm kesimlerde enflasyon beklentileri azaldı

Yıllık enflasyon beklentileri, eylülde piyasa katılımcıları, reel sektör ve hane halkı için geriledi.

Buna göre, eylülde 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,59 puan azalarak yüzde 22,25'e, reel sektör için 0,90 puan azalarak yüzde 36,80'e ve hane halkı için 1,08 puan azalarak yüzde 52,99'a geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı bir önceki aya göre 0,20 puan azalarak yüzde 27,35 olarak kayıtlara geçti.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL