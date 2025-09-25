ARA
DOLAR
41,47
0,05%
DOLAR
EURO
48,84
0,37%
EURO
GRAM ALTIN
5013,21
0,68%
GRAM ALTIN
BIST 100
11385,78
0,17%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • BM Dünya Gıda Programı ve Türkiye iş birliğini artırıyor

BM Dünya Gıda Programı ve Türkiye iş birliğini artırıyor

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP) ile Türkiye Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 80. Oturumu Üst Düzey Haftası kapsamında, küresel açlıkla mücadelede iş birliğini güçlendirme kararlılıklarını yineledi.


BM Dünya Gıda Programı ve Türkiye iş birliğini artırıyor

New York’ta gerçekleşen ikili görüşmede WFP İcra Direktörü Cindy McCain ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin WFP’nin küresel operasyonlarında daha etkin rol üstlenmesi ve kilit bir insani ortak olarak konumlandırılması amacıyla atılabilecek adımları ele aldı. 

Görüşmede ayrıca Türkiye’nin yeni bir bağışçı ülke olarak öne çıkan rolüne dikkat çekildi.

Taraflar, daha sistematik bir ortaklık kurulması;  Türkiye’nin olası bir stratejik hububat stok merkezi olarak görev üstlenmesi ve acil durumlara daha hızlı yanıt verilmesine katkı sağlaması konularını da değerlendirdi.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL